Kraj hledá nové šéfy pro kancelář hejtmanky i týmu mluvčích

Pružná pracovní doba, další profesní rozvoj, příjemný pracovní kolektiv i výhodná poloha pracoviště. To jsou výhody, které novým kolegům nabízí středočeský krajský úřad. Vytvořit si svůj tým nějakou dobu potrvá; bude to doba, která se počítá na měsíce. To nynější hejtmanka Petra Pecková, tehdy lídryně vítězného hnutí STAN, řekla Deníku po říjnovém úspěchu v krajských volbách. Nyní hovoří stejně: ještě to nějakou dobu potrvá.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Vždyť jsme tu teprve chvíli, řekla ke svému působení na hejtmanství, jež se zatím počítá na týdny. Vedoucí odboru i oddělení Nové lidi, s nimiž by vedení kraje včetně hejtmanky mělo být v těsném kontaktu, nyní kraj vybírá. Přehled „volných pracovních míst“, tedy vyhlášených výběrových řízení, ukazuje, že se hledají lidé pro organizování dění uvnitř i pro prezentaci navenek. Včetně vysokoškolsky vzdělaného člověka se znalostí angličtiny, němčiny nebo francouzštiny a zkušenostmi s řízením kolektivu, který stane v čele kanceláře hejtmanky. S úkolem řídit, organizovat a koordinovat činnost odboru včetně zastřešení oblasti komunikace s veřejností a zahraničních vztahů. Na středočeském hejtmanství padly bariéry. Radní odmontovali turnikety Přečíst článek › Organizačními pracovníkovi, který bude připravovat podklady pro radní, zabezpečovat agendu komisí rady i výborů zastupitelstva, ale také vykonávat další administrativní a organizační činnosti nebo zveřejňovat informace na internetových stránkách, stačí vzdělání středoškolské. Vysokoškolákem pak musí být ten, kdo se chce ucházet o vedení tiskového a PR oddělení. Samozřejmostí je, že se domluví anglicky a ideálně ještě dalším cizím jazykem, musí mít také minimálně pětiletou zkušenost s působením v médiích, profesní zběhlost i zkušenosti s řízením kolektivu. A co se v podmínkách výběrového řízení neuvádí: musí být připraven na to, že jeho činnost bude pod drobnohledem. Jak hejtmanka Pecková, tak její statutární náměstek Martin Kupka (ODS) totiž mají v tomto oboru bohaté profesní zkušenosti. Kupka, tehdy ještě nestraník, ostatně právě tenhle post zastával v éře historicky prvního středočeského hejtmana Petra Bendla (ODS) – přičemž tehdy sbíral i prestižní ocenění. Nyní tato pozice není obsazena: Marek Rejman odešel z krajského úřadu ještě před volbami. Kotlíkové dotace čekají na nášup peněz od ministerstva Přečíst článek › Výběrových řízení je ale vypsáno více. Kraj se nyní také chystá obsadit post vedoucího odboru zdravotnictví. Dále hledá informatiky na pozici správce sítě a správce dat geografického informačního systému, kontrolora nebo technického pracovníka, který bude pracovat jako správce objektu. Vlna výpovědí se nechystá I když se nějaké obměny na vybraných postech schystají – záměr vyměnit ředitele krajské správy silnic je dokonce součástí programového prohlášení rady kraje a o vypsání výběrového řízení rozhodli krajští radní právě ve čtvrtek – nějaké personální zemětřesení se aktuálně nechystá. A to ani v rámci razantních úspor, jež jsou heslem příštího roku. Zásadnější propouštění na krajském úřadu tedy není v plánu. Náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), který má v kompetenci oblast financí, vysvětlil, že jednak je třeba naplnit zákonné povinnosti – kraj tedy musí mít lidi na všechno, co má zajišťovat – jednak se vyhazov nejeví jako optimální cesta k úsporám. „Kvůli pěti platům odstupného si v rámci rozpočtu moc nepomůžete; za rok pak budete nabírat lidi znovu a ti mohou stát víc peněz,“ vysvětlil Michalik. Šetřit se však chystá třeba na spolupráci s externími subjekty. „Ne všechny potřebujeme,“ míní náměstek hejtmanky. Aktuální „volná místa“ na krajském úřadu

- Kontrolor

- Odborný referent pro oblast informatiky – správce sítě

- Organizační pracovník

- Správce informačních a komunikačních technologií (správa dat GIS)

- Vedoucí odboru kancelář hejtmanky

- Vedoucí oddělení tiskového a PR

- Vedoucí odboru zdravotnictví

- Technický pracovník – správce objektu

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu