Jeho zřízením kraj plánuje nabídku služeb vědecké knihovny doplnit – a skutečností by se mělo stát již v roce 2025.

Jako velkou výzvu a důležitý úkol to připomíná středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „Kromě zkušeností v oboru knihovnických a informačního služeb by měl mít ideální kandidát či kandidátka zkušenosti rovněž s vedením a provozem kulturního zařízení,“ konstatoval. S vysvětlením, že součástí přihlášky do výběrového řízení bude i návrh rozvojové koncepce knihovny včetně návrhu budoucího provozního modelu kulturního a kreativního centra.

Vědecká knihovna v Kladně se chystá na rozšíření. Změní se zřizovací listina

„S vědeckou knihovnu máme do budoucna velké plány; hledáme proto ředitele, který bude zkušeným manažerem, bude mít schopnost knihovnu stabilizovat po personální stránce a nebude mu cizí ani řízení rozmanitých projektů,“ připomněl Švenda základní požadavky. „Od nového vedení rovněž očekáváme vizi dalšího rozvoje knihovny směrem k moderní instituci, která se stane kulturním centrem města,“ doplnil.

Logo Středočeské vědecké knihovny v Kladně.Zdroj: Krajský úřad Středočeského krajeŘeditelská pozice je zařazena do platové třídy 13. Kraj po uchazečích mimo jiné požaduje vysokou školu se studiem zaměřeným na archivářství, informační systémy nebo management kultury, zkušenosti v oboru veřejných knihovnických a informačních služeb včetně odborné publikační činnosti a kontaktů.

Nezbytností jsou i zkušenost s vedením a provozem kulturního zařízení, zkušenost s řízením projektové činnosti, zkušenost s kulturními a kreativními odvětvími, alespoň dva roky praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci, nejméně dva roky praxe ve vedoucí pozici. A rovněž znalost angličtiny, stejně jako perfektní čeština.

Knihovna v ohrožení? Znepokojení obyvatelé Kladna rozdrnčeli telefony na úřadu

Dosavadní ředitel Tomáš Ondrášek má skončit ve funkci se závěrem letošního roku. Uchazeči s pečlivostí účetního, rozhledem knihovníka a pohledem vizionáře, se spoustou nápadů (které také dokážou prodat) a s organizačním talentem i manažerskými dovednostmi, kteří by chtěli místo v ředitelně nově obsadit, mohou podávat přihlášky do konce října. Následovat bude dvoukolové výběrové řízení.

V rámci prvního kola komise hodnotitelů přidělí body předloženým koncepcím, které bude posuzovat v anonymizované podobě, v druhém se pak kandidáti budou prezentovat osobně. „Desetičlenná výběrová komise je složená ze zástupců kulturních institucí, knihoven a knihovnických svazů – a chybět nebudou samozřejmě ani zástupci krajského úřadu a politické reprezentace,“ připomněla Žídková.

Středočeská vědecká knihovna



- Je příspěvkovou organizací Středočeského kraje



- Sídlí v památkově chráněné budově z počátku 20. století a ve dvou přilehlých objektech v centru Kladna



- Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby jako krajská knihovna Středočeského kraje; půjčuje tradiční i elektronické dokumenty a poskytuje informace z nejrůznějších informačních zdrojů



- V rámci výkonu regionálních funkcí zajišťuje vzdělávání knihovníků, výpůjčky knih z výměnného fondu a metodickou pomoc obecním knihovnám ve Středočeském kraji



- Od loňského roku má nový moderně řešený centrální depozitář



- Od roku 2025 se počítá se zahájením provozu kulturního a kreativního centra



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje