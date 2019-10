Krajský úřad Středočeského kraje v pátek 25. října informoval na svých webových stránkách, že to udělal i on sám – a připomněl, že o ocenění usilují rovněž některé středočeské radnice. „Obecní úřad Kamýk nad Vltavou, Obecní úřad Písková Lhota u Poděbrad, Městský úřad Jílové u Prahy, Městský úřad Úvaly, Městský úřad Benešov nebo Městský úřad Slaný,“ uvádí kraj.

Výsledy budou vyhlášeny za necelý měsíc; 20. listopadu v rámci konference Bezpečnost ve veřejném prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů. Hejtmanství přitom předpokládá, že krajský úřad má naději na úspěch. Nejde přitom jen o subjektivní dojmy, že „na kraji“ je v tomto směru vše v pořádku. Leccos se zdá naznačovat třeba úspěch z loňského listopadu, kdy byl vyhodnocen 12. ročník soutěže nazvané Půl na půl, pořádané Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími organizacemi.

I ta hodnotí – a to již od roku 2007 – jak úřady pokročily s uplatňováním rovných příležitostí pro ženy a muže. Jde přitom nejen o rovnost v rámci úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním (pro něž je důležitá i možnost sladit pracovní a rodinný život), ale také ve vztahu k občanům, pro něž tu úředníci vlastně jsou. Loni středočeský krajský úřad získal ve své kategorii druhou příčku – za kolegy z Vysočiny. „Medailové“ posty obsadily ve svých kategoriích ještě Kamýk nad Vltavou a Květnice.

Na krajském úřadu mimo jiné funguje antidiskriminační komise, jejímž úkolem je vyhodnocovat podněty od zaměstnanců. Při loňském přebírání ocenění to připomněl tehdejší zástupce ředitele krajského úřadu pro sekci řízení úřadu a majetku Jakub Aleša. „Na to navázaly akreditované e-kurzy na toto téma pro vedoucí zaměstnance,“ konstatoval s tím, že ani to není vše. Bránit diskriminaci má prý i řada dalších nástrojů.