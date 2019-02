Kraj se na veletrhu představí netradičně: školní budovou i sklářským uměním

Střední Čechy – Karlštejn na Berounsku, Konopiště u Benešova či Křivoklát na Rakovnicku jsou stavební skvosty. To bezesporu. O tom, že po jejich bok by v rámci středních Čech bylo možno zařadit i četné další objekty – včetně těch daleko mladších – lze vést dlouhé diskuse. A pozor: v takovéhle společnosti by se plným právem mohla ocitnout i obzvlášť pozoruhodná budova z Mladé Boleslavi. A tentokrát není řeč o hradu, Templu – a ani o radnici či dalších domech na Staroměstském náměstí… Tedy snad vodárenská věž? Kdepak, ani ta to není. Nějaký další tip?

Řeč je tentokrát o budově strojní průmyslové školy, jež v blízkosti historického centra slouží svému dlouhá desetiletí – a před necelým rokem vláda schválila návrh ministerstva kultury na její začlenění mezi národní kulturní památky. Objekt řazený mezi skutečné klenoty české architektury minulého století jako jedinečný doklad avantgardy dvacátých let (byť ne vždycky doceňovaný, či dokonce leckdy neprávem opomíjený) chce Středočeský kraj uvést do prestižní společnosti. V březnu jej představí v Průmyslovém paláci na Výstavišti v pražských Holešovicích. Uskuteční se tam šestý ročník veletržní akce Památky–Muzea–Řemesla. Akce věnovaná pozoruhodným objektům, jejich financování i současnému využití. Kde mají měřit rychlost, mohou policistům poradit občané Přečíst článek › Přesně na tohle téma chce přispět se svou trochou do mlýna Středočeský kraj. Ovšem – hovořit po pouhé „troše“ by vlastně bylo nepatřičné. Účast na veletrhu vnímá hejtmanství jako vynikající příležitost pro prezentaci historického dědictví i oblasti památkové péče – a zároveň problematiky soudobého využití památek a památkových souborů,“ připomněl radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Však také Středočeši v Praze nepředstaví pouze mladoboleslavskou školu, které by právem slušela větší pozornost. Dojde mimo jiné i na další národní kulturní památky, které toto označení získaly teprve loni. Patří k nim ještě poděbradská vodní elektrárna, nymburské krematorium, zámecký komplex včetně parku v Brandýse nad Labem i rakovnická sokolovna. Stranou pozornosti ale nezůstane ani řada dalších pozoruhodných staveb – například kaple sv. Anny v Panenských Břežanech. Památek na výběr by byly spousty; vždyť ve středních Čechách se nachází přes čtyři tisíce takovýchto nemovitostí. Ve společném stánku s Asociací krajů ČR chtějí Středočeši ukázat hlavně ty méně známé, které by si větší pozornost rozhodně zasloužily. Expozice to ovšem budce akčnější, než by snad leckdo očekával. K hlavním zákonitostem úspěchu na veletrzích patří schopnost přitáhnout pozornost – a dělá se to různě: v tradičním pojetí muzikou, tancem, scénkami, jídlem; ponovu pak blikajícími obrazovkami, multimédi či virtuální realitou… Středočeská expozice nabídne ochutnávku sklářského řemesla: ukázky předvede Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě. Pozor na víkendové výluky. Vlaky do Prahy dopoledne nepojedou Přečíst článek › Záměry protáhnout tramvajové koleje za Prahu dostávají konkrétní podobu Přečíst článek ›

