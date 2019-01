Vyžlovka - Vyžlovští bojují o obnovu školy v obci a doufají, že se jim podaří získat finanční injekci na rekonstrukci budovy. Vyžlovka patří do školského obvodu Kostelce nad Černými lesy na rozhraní Kolínska a Prahy-východ. Ani tam však není situace růžová. Černokostelecká škola má téměř plnou kapacitu a musí řešit její navýšení.

Budova školy na Vyžlovce | Foto: Jana Pelikánová

Podle starosty obce Vyžlovky Jana Pelikána Černokostelečtí na dotaci, o kterou žádají oni, nedosáhnou. „Což je pro nás také špatná zpráva, protože kdyby nám to nevyšlo, problém se jen zvětšuje," poznamenal s tím, že kdyby mohly zažádat obě školy, existovala by větší pravděpodobnost, že alespoň jedna z nich uspěje a problém s nedostatkem kapacity se alespoň částečně vyřeší.

Černokostelecká škola má totiž v současné době rezervu v jednotkách žáků. Kapacita tedy může být naplněna i v případě, že se někdo přistěhuje do školského obvodu, který je opravdu velký. „Jakýkoli přírůstek do těch obcí je nebezpečný," myslí si Jan Pelikán.

Ačkoli je škoda, že Černokostlečtí o finanční injekci žádat nemohou, přeci jen to s sebou nese něco dobrého. „Trochu nám hraje do karet snad to, že školy typu Kostelce nad Černými lesy se nemohou zúčastnit této dotační výzvy, protože se týká výhradně typu školy, která by měla vzniknout na Vyžlovce," vysvětlil starosta obce.

Provizorní řešení

Tím pádem by žádostí mohlo být méně než v minulém roce a šance na úspěch se tím přímo úměrně zvyšuje. Přesto se může stát, že finanční injekce, na které je otevření školy na Vyžlovce závislé, nevyjde. Co potom? „Kostelec připravuje ještě jedno takové provizorní řešení a to spočívá v tom, že ve školském obvodě existuje základní škola, která do nedávna fungovala. To je základní škola v Olešce," prozradil Jan Pelikán.

Ve zmíněné škole jsou k dispozici dvě třídy, které potřebují poměrně malou investici. V těchto třídách by se nejspíš učily děti z blízkého okolí a škola by fungovala pod černokosteleckou školou. „To je samozřejmě řešení, které trochu umožní se nadechnou," myslí si Jan Pelikán.

Autobus pro školáky

Podle jeho slov pak už existuje jen jedna možnost. Nerad by však, aby na ní došlo. „Pak asi další řešení bude spočívat v tom, že budeme vypravovat z Vyžlovky autobus, který bude odvážet děti někam do škol, ve kterých je volno," řekl.

Podle jeho slov by to mohlo být například do školy v poměrně vzdálené Kouřimi. „Rozhodně směrem na Prahu jsou ty školy naplněné stejně jako ta v Kostelci nad Černými lesy," podotkl.

„Toto nepříjemné řešení by obec stálo nemalé prostředky. Bylo by to i otravné pro ty děti, které by musely jezdit do školy daleko a nás by to ve finále možná vyšlo mnohem dráž než zrealizovat tu školu na místě," uzavřel Jan Pelikán s nadějí, že k takto radikálnímu řešení nedojde.

