Střední Čechy – Nedobytné pohledávky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, které pocházejí již z roku 2015, odepsali v pondělí středočeští zastupitelé. V součtu se jedná se o čtvrt milionu korun; do haléře přesně 238 970,44 Kč. Radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) připomněl, že jde o peníze za poskytnutou péči, které prakticky nelze vymáhat soudně a za pomoci exekutora. Náklady na vymáhání by převyšovaly výnosy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

„Jsou to nemajetní lidé, ale většinou cizinci,“ upřesnil Bezděk. To, že se většina pohledávek, jež zpravidla nepřesahují deset tisíc korun, týká zvláště cizích státních příslušníků, kteří nemají žádný druh zdravotního pojištění, ze kterého by bylo možné požadovat platbu za ošetření, potvrdil i Jiří Knor pověřený řízením středočeské záchranky. „Dále se jedná o zahraniční cestovní společnosti převážně mimo Evropskou unii, které nekomunikují – a v poslední řadě se jedná o občany České republiky bez zdravotního pojištění,“ doplnil.