Střední Čechy - Petr Bendl. David Rath. Zuzana Moravčíková. Josef Řihák. Miloš Petera. Tak šli středočeští hejtmani za sebou. První za ODS, další v dresu ČSSD. Už brzy nastoupí hejtman v pořadí číslo 6. Mohlo by zůstat u čísla 5 - to v případě, že by v křesle první osoby kraje zůstal Miloš Petera. Jenže tahle varianta se sociálně-demokratickým hejtmanem je sci-fi.

Vítězem voleb ve středních Čechách se stalo hnutí ANO 2011. Lídryně Jaroslava Pokorná Jermanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, má na hejtmanský post našlápnuto. Stát se ale může vše. Je tu i další kandidát na hejtmanské místo, lídr kandidátky STAN (Starostové a nezávislí), starosta Kolína Vít Rakušan.

Jaké jsou povolební počty? Krajské zastupitelstvo má 65 členů. K tomu, aby kdokoliv vládl, musí mít alespoň 33 křesel. V zastupitelstvu usedne 16 zastupitelů za ANO, 15 za STAN, 11 sociálních demokratů, 10 zástupců ODS, 8 komunistů a TOP 09 získala 5 míst. Tyto počty nahrávají ke spekulacím. Jaké jsou? ODS řekla, že s komunisty nepůjde, podobné to má i STAN. Vše ostatní je možné. Ostatně i ona zapovězená KSČM až tak nechtěná nakonec být nemusí.

ANO + STAN - spolu celkem 31 křesel, chybí alespoň dvě. Kde je vzít? Postačilo by 5 hlasů TOP, jenže šéfové stran Andrej Babiš a Miroslav Kalousek nejsou přílišnými kamarády. ODS? To nezní úplně nesmyslně. KSČM? STAN se nechali slyšet, že s komunisty ne. Ale nakonec proč ne?

ANO + ČSSD + KSČM - spolu celkem 35 hlasů. To bohatě stačí. A že budou mnohými nepřekousnutelní komunisté u rozhodování o kraji? ANO deklarovalo, že je schopné se spojit s kýmkoliv, kromě Tomia Okamury a podobných uskupení. Ta ve středních Čechách neuspěla. Pokorná Jermanová naznačila, že s komunisty ne. I když ale proč ne?

Post hejtmana

Otazníkem zůstává post hejtmana. V podstatě je ale vše jednoduché. Jaroslava Pokorná Jermanová vyhrála volby. Mohla by tvrdit, že na křeslo v hejtmanské kanceláři v pražské Zborovské ulici má nejvyšší nárok. Proč ne?

Jenže Vít Rakušan, oblíbený starosta automobilového Kolína, má v novém zastupitelstvu o jediný mandát méně. Mohl by tak v klidu zase on říci, že to není rozdíl. I on bude chtít vládnout. Proč ne?

Zdá se, že Pokorná Jermanová je takřka jistá. Ve středních Čechách, které chtě nechtě jsou hned po Praze v největším hledáčku celého českého „světa“, se nezdá jako pravděpodobné, že by ANO chtělo pustit křeslo hejtmana. I když Babiš tvrdí, že na hejtmanech nelpí. Pokud by došlo k vyšachování ANO, pak je tu opět Vít Rakušan jako hlavní hejtmanský kandidát.

Variantou by klidně mohla být koalice STAN + ČSSD + ODS, která by dala do kupy 36 poklidných hlasů, většinu. Je to ale reálné? Proč ne?

A je tu dosud vládnoucí ČSSD. Ať se Miloš Petera snažil, jak mohl, jeho putování po kraji mu štěstí nepřineslo. Jedenáct mandátů znamená třetí místo a ústup. Jistě to není jen děravými silnicemi, na kterých se točilo mnoho debat v protisociálnědomkratickém duchu. Miloš Petera sice uspěl v domácím Nymburku, ale jinde to sláva nebyla.

Malinkatá naděje

Mohlo by se stát, že Petera v čele kraje zůstane? Proč ne? Je to ale více než sci-fi. ČSSD s komunisty dají dohromady 26 hlasů. Mohl by dodat zbytek STAN? Mohl, ale že by pustil post hejtmana? Proč ne?

V tomto případě, jak je výše psáno, Rakušan nebude chtít pustit hejtmanskou šanci, nicméně malinká naděje pro Peteru je. Mohl by zůstat v hejtmanském křesle, ale STAN by ovládlo radu a další důležité odbory. Otázkou zůstává, o co by si za podporu řekli komunisté. Jistě by netroškařili. A to by ve STAN nepřekousli. Že to není reálná? Proč ne?

Závěr? Zatím není. I když v tuhle chvíli, kdy čtete tyhle řádky, je možná všechno jinak. Každý bude jednat s každým - snad kromě ODS, která řekla, že s komunisty ne. Ale proč ne?

A i když se všichni domluví a bude už jasno, dokud předsedající na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva definitivně nepotvrdí výsledky hlasování o podobě nového složení vedení Středočeského kraje, je možné úplně všechno. Nakonec si ale i v tomto případě můžete říci: Proč ne?

Výsledky pro ČSSD nevyšly Podle současného hejtmana Miloše Petery z ČSSD nejsou volební výsledky dobré, zvláště kvůli tomu, že neuspěli ve Středočeském kraji. Sám osobně se nepodílí na celostranickém vyjednávání. „Ve stranickém vyjednávacím týmu nejsem. Krajské vyjednávání, jak dopadne vládnoucí koalice, je zatím otevřené," řekl v neděli budoucí bývalý hejtman.



Finální vyjednávání se konala po celou neděli, spojili se už prakticky všichni společně a Petera nevyloučil, že by šli do koalice prakticky s jakoukoliv stranou, která získala mandát, nebrání se i variantě, že by středočeská ČSSD vládla s hnutím ANO nebo pravicovou ODS.

Středočeská ODS se raduje ze čtvrtého místa Středočeská ODS není vítězem těchto krajských voleb. S 13,05 procenta skončila čtvrtá, v těsném závěsu za ČSSD. Přesto lídr Martin Kupka vychází z těchto voleb s hlavou vztyčenou. Před volbami totiž průzkumy naznačovaly, že jeho strana nedostane od voličů ani 10 procent hlasů. „Pro mě je to úspěch. Dával jsem si za cíl dvojciferné číslo, což se podařilo," řekl Kupka těsně po zveřejnění konečných výsledků.



Výsledek překračující 13 procent hlasů považuje za hodnotu navíc. Oslavu ale nechystá. „Ještě nás čeká dlouhá cesta. ODS spadla na ústa, ale teď získáváme důvěru zpět. To nikdy nemůže jít rychle," uvedl.



Středočeská ODS už předem jasně odmítla spolupráci s KSČM. V dalších případech se podle Martina Kupky jednání otevřou. „Budeme preferovat variantu, která přinese pro střední Čechy výrazné a jasné osobnosti, za kterými je už nějaká práce vidět," řekl. Upřednostnil by jednání s hnutím Starostů a nezávislých, se kterými už ODS v zastupitelstvu spolupracovala. „Hnutí ANO takové osobnosti v takovém množství nenabízí," dodal. Kupka.



Jednu vítěznou trofej si však ODS přece jen nese. Dostala ji v Líbeznících u Prahy, kde si vedla nejlépe. Starostu tu dělá právě Martin Kupka. ODS v Líbeznicích získala 630 hlasů, tedy 74 procent.

Komunisté spokojení nejsou Jasnou nespokojenost s výsledkem voleb ve Středočeském kraji vyjádřil lídr KSČM Zdeněk Štefek: „Očekával jsem větší podporu, nicméně se tu projevily nějaké celostátní trendy. Neochota lidí jít k volbám a tím pádem malá volební účast. Zároveň i to, že občané stále nepochopili, jaký je význam krajů."



Podle jeho slov ale v neděli ustanovili vyjednávací klub a ještě týž den měli jednat s ČSSD: „Naše priority zůstávají stejné. Nepřistoupíme na církevní restituce nebo na privatizaci veřejných služeb, například zdravotnictví." Co se týče navyšování nebo naopak snižování kompetence krajům, nevylučuje ani jedno: „Hlavně musí jít kompetence ruku v ruce s penězi."



Případné postavení v opozici stranu nijak netrápí. „Jsme zvyklí být v opozici a nyní alespoň využijeme zkušenosti z krajské vlády," řekl lídr KSČM. Svou šanci na hejtmana už ale optimisticky nevidí: „To je spíše nereálná až úsměvná představa."

TOP 09 říká: S KSČM ne TOP 09 se ve středních Čechách nebrání vstupu do budoucí krajské koalice. Klíčové je, zda bude moci prosazovat svůj program. Jednat chce se všemi stranami, s výjimkou KSČM. „Ideologie by měla ustoupit do pozadí. Musí vzniknout program, který posune kraj dopředu," řekl lídr středočeské TOP 09 Petr Tiso.



Šesté místo, šest procent hlasů a pět mandátů není zrovna dobrá vizitka pro TOP 09 v krajských volbách. Očekávání bylo větší. Podle Petra Tisa se na neúspěchu jeho strany podepsala malá volební účast. „My nemáme tak disciplinované voliče jako jiné strany. Myslím, že kdyby se vyjádřilo víc lidí, tak je náš výsledek lepší," míní lídr TOP 09. Vzápětí ale dodá, že v porovnání s jinými kraji je výsledek středočeské TOP 09 vlastně úspěchem.



V odhadech, jak by středočeská koalice mohla vypadat, nechce lídr TOP 09 předbíhat. Podle něj to může dopadnout jakkoliv, včetně možnosti, že vítězná ANO součástí koalice nebude. „Těšíme se, pokud u toho budeme. Pokud ne, tak budeme přísnou opozicí. Budeme kontrolovat a hlídat vládnoucí koalici," dodal Petr Tiso.

