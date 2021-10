Peníze potřebné na projekty, na něž chce kraj získat dotace z evropských prostředků i od státu – jde jednak o takzvané předfinancování (čili o částku, která bude získána po dokončení projektu v rámci dotace, ale platit je třeba dříve) a jednak o kofinancování (což představuje vlastní podíl žadatele o dotaci) – by měl kraj získat z úvěrů od České spořitelny (ČS) a Komerční banky (KB). Tak to doporučuje komise, jež hodnotila předložené nabídky, s jejímž míněním se ztotožnili i krajští radní a tento postup doporučují zastupitelům.

Krajský úřad v poptávkovém řízení oslovil na přelomu července a srpna celkem deset bank. Obě nabídky předložily pouze ČS a KB; v případě úvěru na předfinancování dorazila ještě nabídka od PPF banky. Sedm renomovaných bankovních domů, od nichž kraj také žádal nabídky, žádné nepředložilo. V devítičlenné komisi hodnotitelů figurovali jak úředníci, tak politici – včetně náměstka hejtmanky pro oblast financí Věslava Michalika (STAN), jeho předchůdce a nyní opozičního politika Gabriela Kovácse (ANO) či předsedy finančního výboru Michaela Pánka (ODS).

Představitelé kraje se zajímali jednak o úvěrový rámec 2,5 miliardy korun na předfinancování (s předpokládaným čerpáním úvěru v příštím roce 935 milionů korun a v dalších letech postupně až do roku 2026 by mělo jít o částky 946, 309, 164 a 146 milionů korun), jednak o další úvěrový rámec na kofinancování dosahující čtyř miliard (s předpokladem čerpání 1,1 miliardy v příštím roce, jedné miliardy v roce 2023 – a v dalších letech opět do roku 2026 by pak postupně mělo jít o částky 900, 600 a 400 milionů).

Také řada dalších navrhovaných bodů jednání souvisí s penězi. Mimo jiné se má jednat o poskytnutí dotací a darů z fondu hejtmanky, o poskytnutí dotací na rozvoj malých obcí ze Středočeského Fondu obnovy venkova či rozhodovat o dotacích pro výzkumné organizace. Nebo o dotacích poskytovaných krajem obcím na opravy silnic v místě výkopů či o financích na cyklostezky nebo na budování cyklistické infrastruktury. I o dotacích kraje pro nemocnice provozované městy či soukromými společnostmi, stejně jako na obnovu památek nebo podporu cestovního ruchu. A také o financování sportovních center mládeže. Má však dojít rovněž na záležitosti kolem veřejné dopravy – třeba na projednání změn v navrhovaných standardech dopravní obslužnosti standardů nebo na vyslechnutí argumentů k petici obcí z Prahy-východ Nechceme troleje do vesnic a polí, odmítající nápad na zavedení trolejbusů.

Zasedání středočeských zastupitelů, které začíná od 10 hodin, je veřejně přístupné; přijít se podívat může za dodržení platných opatření proti šíření koronaviru kdokoli. Pohodlnější však je pro zájemce o sledování rozpravy i výsledků hlasování pozorovat dění v jednacím sále přes internet – pohled na dění totiž krajský úřad tradičně nabízí pomocí videopřenosu. Odkaz přináší na svém webu kr-stredocesky.cz.