Střední Čechy - Nejen nového maskota Středočeského kraje v podobě kreslené postavičky pratura Karlíka (který doprovází - a ozvláštňovat má i v budoucnu - především propagační materiály přibližující možnosti cestování za zvířaty, přírodní pozoruhodnosti a programy pro rodiny s dětmi) představila Středočeská centrála cestovního ruchu v rámci brněnského veletrhu cestovního ruchu GO-Regiontour 2019.

Středočeská centrála cestovního ruchu představila novou expozici na veletrhu GO-Regiontour. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Premiéru tam měl také nový propagační stánek krajské turistické centrály pro rok 2019. Došlo i na slavností stříhání pásky, přičemž se nůžek chopil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Ani čtyřnohý maskot Karlík na novém stánku nechybí. Dokonce je součástí fotokoutku, kde se návštěvníci mohou přenést na jeho pastvinu – stejně jako do zámecké zahrady ve Žlebech. Novinkou středočeské nabídky lákající na výlety zážitkové i poznávací je právě praturem Karlíkem podporovaná brožura Za zvířátky do středních Čech.

Další tematické průvodce, o které návštěvníci stánku projevují značný zájem, přibližují stylové ubytování s rodinnou atmosférou nebo představují luxusní zámecké hotely. „Pro fanoušky počítačových her je k dispozici mapa putování po stopách středověkého příběhu Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance, která láká do Posázaví,“ poukázala na další nabídku za krajskou turistickou centrálu Lucie Vurbsová.

Tyhle tiskoviny lze získat na propagačních akcích či se pro ně zastavit v informačním centru Středočeského kraje v centru Prahy; na adrese Husova 21. V elektronické podobě pak jsou tyto materiály dostupné komukoli a přístupné odkudkoli; stáhnout si je lze z webu krajské turistické centrály Centralbohemia.cz.

Cílem tohoto webu i samotné Středočeské centrály cestovního ruchu je představovat širokou nabídkou aktivit ukazující, proč by měli turisté strávit ve středních Čechách více dní. „Využíváme příležitosti představit náš kraj z pohledu cestovního ruchu, gastronomie, ale i jako region obchodních příležitostí,“ uvedla ředitelka centrály Markéta Wernerová.

Jedním dechem však zdůraznila, že stranou pozornosti nezůstává ani představení tradičních předností: „Střední Čechy jsou prezentovány jako zajímavá turistická destinace, která se pyšní rozmanitou škálou historických, kulturních, přírodních i technických památek.“

K účasti na veletrhu v Brně Vurbsová připomněla, že u nového středočeského stánku se zastavily i sledované tváře: ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předsedkyně Rady Asociace krajů České republiky Jana Mračková Vildumetzová, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Střední Čechy však byly v Brně od čtvrtka do neděle vidět i „u sousedů“; na stánku Jihočeského kraje. Jeho ústředním motivem je pro letošní rok projekt Vltava – připravený právě ve spolupráci se Středočechy. Jeho posláním je propagovat možnosti turistického vyžití na na řece i v jejím okolí.