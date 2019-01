Střední Čechy – Nejen v hlavním městě, ale i ve středních Čechách hledají policisté další oběti muže, který je podezřelý ze znásilňování dětí.

Ilustrační foto | Foto: VLP

Čtyřicátník, který čerstvě putoval do vazby, byl obviněn z pěti znásilnění školaček ve věku od devíti do čtrnácti let. „Tři z těchto znásilnění se odehrála mezi lety 1999 až 2002 v Praze, další dva případy kriminalisté evidují ve Středočeském kraji,“ připomněl ve čtvrtek Jan Daněk z ředitelství pražské policie. Případy, k nimž došlo v metropoli, měly podle jeho slov vždy podobný scénář. S vyhlédnutou obětí nastoupil útočník do výtahu, proti její vůli s ní sjel do sklepa – a tam ji znásilnil.

Obětí mohlo být víc, a to nejen v metropoli, ale i v okolí Prahy, přepokládají detektivové, kteří okolnosti bezmála dvě desetiletí staré kauzy rozplétají. Prosí proto ženy, jimž se přihodilo něco podobného, aby se ozvaly prostřednictvím linky 158. „Případ vyšetřují velmi zkušení kriminalisté z mravnostního oddělení, kteří garantují naprostou anonymitu a profesionální přístup,“ zdůraznil ve čtvrtek Daněk. „Žádná z případných poškozených se tedy nemusí obávat jakéhokoliv narušení soukromí,“ ujistil – s dodatkem, že v případě potřeby může být poskytnuta i odborná pomoc ze strany psychologa.

V případě uznání viny a odsouzení hrozí za zvlášť závažný zločin znásilnění trest odnětí svobody až na 12 let.