O výsledky práce dohodářů, kteří na krajském úřadu spadali pod odbor kancelář hejtmanky, se již řadu měsíců zajímá opozice z řad STAN a ODS – a v březnu k nim přitáhly širší pozornost informace portálu Seznam. Ten zveřejnil některé z pracovních výkazů, jež kraj bez uvedení jmen konkrétních osob opozici poskytl – s tím, že u některých lidí je vykonávaná činnost popsána tak obecně, že si lze jen těžko představit, zač jim kraj platil. A jestliže nejsou známá jména, lze prý jen spekulovat, kdo vlastně dostával od kraje i desetitisíce měsíčně (a jaká byla jeho odbornost)…

Žádní kamarádi či černé duše

„Nikdy jsem nezaměstnávala, nezaměstnávám a zaměstnávat nebudu ani kamarády, ani černé duše,“ odmítla hejtmanka na čtvrtečním setkání s novináři úvahy, které se v souvislosti s kauzou objevovaly v médiích v uplynulých měsících. V minulosti, kdy měla šestinedělní mateřskou pauzu po porodu, sice středočeští radní za ANO zveřejnili její prohlášení – „živě“ se však vyjádřila až nyní; po návratu do kanceláře. Trvá na tom, že lidé pracující na dohodu pod kanceláří hejtmanky, kteří poskytovali servis i ostatním odborům, vykryli velký nedostatek personálu v době, kdy po volbách s bývalým vedením kraje odešlo i hodně pracovníků úřadu. „Všechny smlouvy jsou napojeny na projekty, které schválila rada v tehdejším složení ANO, ODS a STAN,“ zdůraznila Jermanová.

Stranická knížka nemá vliv

Ke stolu s hromadou šanonů, lejster a knihou vydanou loni v rámci oslav stého výročí samostatné republiky, což jsou prý analýzy a další hmatatelné výsledky práce lidí pracujících na dohody v roce 2017, usedl po jejím boku Martin Itterheim, který byl jedním z pracovníků na dohodu. Ani on nedal původně souhlas se zveřejněním jména, avšak nechal se přesvědčit, aby přišel. Už ho ostatně jmenoval Martin Kupka z opoziční ODS, když se v polovině dubna v souvislosti s Itterheimovým jménem pozastavoval nad tím, že byl z krajských peněz placen někdejší volební manažer hnutí ANO. Předseda klubu zastupitelů ANO a krajský radní Martin Herman (ANO) tehdy odpověděl, že mezi externisty Itterheim mimo jiné působil jako expert pro oblast odpadového hospodářství.

To ve čtvrtek potvrdila i Jermanová. Podle vlastních slov potřebovala pomoc, aby se v odpadovém hospodářství zorientovala z celokrajského pohledu – a rozhodující podle ní nebyla stranická knížka, ale to, že ví, jak tento člověk pracuje. Sám Itterheim uvedl, že ho hejtmanka oslovila, zda by pomohl svými 25letými zkušenosti z nakládání s odpady, se správou budov i energetikou. „Když už spolupráce nebyla potřeba, ukončili jsme ji,“ uvedl s tím, že nikdo nic neprodlužoval jen proto, aby se mu zachoval příjem.

Kontrola úředníků i politiků

Problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nyní podle pokynu ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba šetří odbor interního auditu a kontroly krajského úřadu. Závěry by měly být známy ještě v květnu. Ty pak projedná pracovní skupina kontrolního výboru krajského zastupitelstva, vytvořená speciálně k tomuto účelu se zastoupením všech politických stran a hnutí v zastupitelstvu. Výstup předá kontrolnímu výboru. Vše by se mělo odehrát spíš v řádu týdnů než měsíců – a stihnout do příštího jednání krajských zastupitelů. Jeho termín je ohlášen na 24. června.

Co přinesla spolupráce s Martinem Itterheimem

- Zpracování komentářů a připomínek ke konkrétním bodům jednání krajských radních i zastupitelů na základě zadání hejtmanky nebo její kanceláře

- Poskytování „zpětné vazby“ vedení kraje k tomu, co se v rámci kraje dělo kolem odpadového hospodářství

- Analytické posouzení, zda je ve Středočeském kraji reálné řešit likvidaci směsného komunálního odpadu spalováním v jednotce ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) a podněty k záměru jeho stavby, o níž se jednalo se společností ČEZ

- Podnět k bruselským setkáním hejtmanky s lidmi, kteří měli zkušenosti provozem ZEVO (třeba z Německa) – ne vždy šlo o pozitivní poznatky

- Prvotní impuls a doporučení k základnímu rozpracování koncepce úprav krajských budov metodou EPC (jde o financování opatření směřujících k šetření energií z budoucích úspor nákladů na provoz objektu)

ALE…

Proč o tomhle všem v roce 2017 nevěděl nynější předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Ivo Šanc (STAN), který byl tehdy radním s kompetencí pro oblast životního prostředí? Podle čtvrtečních slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) to vzešlo hlavně z toho, že Šanc kolegy ve vedení kraje neinformoval o svých jednáních o projektu ZEVO s firmou ČEZ i o setkáních se starosty – a když se projekt ZEVO stal součástí odpadové koncepce kraje, bylo třeba zkušeného zhodnocení. „Byla jsem ráda za konzultace, abych měla záruku, že se neženeme do velkého průšvihu,“ uvedla hejtmanka. S tím, že v současnosti už poradce tohoto typu nepotřebuje, jestliže její náměstek Miloš Petera (ČSSD), který má oblast životního prostředí na starosti nyní, kolegy informuje, jezdí do regionu a na řešení dopravy spolupracuje s radním pro oblast dopravy Františkem Petrtýlem (ANO). Sám Martin Itterheim (ANO) připustil, že byla chyba, jestliže s Šancem nebyl v kontaktu. „Ale úkoly jsem měl od kanceláře hejtmanky a reportoval jsem kanceláři hejtmanky,“ uvedl.

Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, Martin Itterheim