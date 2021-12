Vedení policie však předpokládá, že jich bude více; s tím, že někteří policisté svým nadřízeným tuto informaci nesdělili, jelikož takovou povinnost nemají. „Platí, že vedení policie v okamžiku dostupnosti vakcín požadovalo prioritní proočkování policistů takzvané první linie, což bylo 26 tisíc policistů. To jsou ti, kteří primárně kontrolují opatření v terénu,“ zdůraznil Moravčík.

Kraj policii pomůže s nákupem vybavení i zlepšit zázemí jednotek

Upřesnil, že čísla za jednotlivá krajská ředitelství policie neposkytuje. „Každopádně neevidujeme žádné významné výkyvy mezi jednotlivými útvary poznamenal s tím, že tedy lze předpokládat, že Středočeský kraj a hlavní město Praha budou velmi blízko celorepublikové úrovně proočkovanosti přes 82 procenta. „Či dokonce nad,“ míní.

Vedení policie očkování podporuje, přičemž podle Moravčíkových slov je podle údaje o procentu očkovaných evidentní, že to, co dosud pro očkování příslušníků udělalo, bylo efektivní. U pětiny neočkovaných se předpokládá, že takzvaní odmítači mezi nimi nepřevažují; částečně by mohlo jít třeba o ty, kteří nemoc nedávno prodělali, a tak s očkováním zatím vyčkávali, nicméně nechat se očkovat jsou ochotni. „Určitě jsou mezi nimi i dočasně kontraindikovaní – a jen malá část vakcínu striktně odmítá,“ sdělil Deníku Moravčík.

Dobrovolní hasiči jsou připraveni vyrazit pomáhat do nemocnic. Čekají na pokyn

Neočekává se tedy, že nařízené povinné očkování by se mělo stát masivnějším důvodem odchodů policistů, jak se přednedávnem spekulovalo. Ke konečnému znění vyhlášky, jež očkování nařídí, a přesné podobě povinností, jež z ní vyplynou (jakož i k případným sankcím), si navíc nechají udělat právní rozbor policejní obory, které pak závěry poskytnou svým členům.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví vyšla ve sbírce zákonů v pátek; platit má od března. Povinné očkování nařizuje nejen policistům, ale také zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, vojákům či příslušníkům vězeňské služby. A rovněž jakýmkoli „civilistům“, pokud jsou ve věku nad 60 let.