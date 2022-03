Soudce středočeského krajského soudu Jiří Wažik, který působí rovněž jako mluvčí jeho trestního úseku, nicméně Deníku odpověděl na otázku, zda lze předpokládat promítnutí aktuálního prezidentova rozhodnutí i do jiných projednávaných případů s podobnými okolnostmi. Dá se usuzovat, že obhájci i samotní obžalovaní mohou volat po vyřešení věci bez uložení trestu: jestliže prezident vydal signál, že je něco takového možné, bylo by fér postupovat obdobně i v případě lidí, kteří se s hlavou státu neznají…

Očekávat to možné je, potvrdil Wažik. „Obhájci to asi zkoušet mohou,“ míní. Jako soudce má však jasno: takové argumenty nebudou mít – a ani mít nemohou – jakýkoli vliv: jednak je to zcela oddělený případ, jednak podle něj prezident zásadněji nezpochybnil samotné soudní řízení. „Spíš by se tak mohli domáhat také udělení milosti,“ řekl Wažik na adresu advokátů. Trochu jinak vidí Zemanův postoj Libor Vávra z Městského soudu v Praze, jenž sám má rovněž prezidentskou funkci: stojí v čele Soudcovské unie ČR. Z jeho vyjádření plyne, že pokud se snad v okruhu prezidentova týmu vyskytly pochybnosti o průběhu soudního řízení, mělo být podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Hovořit přímo se soudci, kteří se zabývali tímto konkrétním případem v rámci jednání Okresního soudu v Kladně a pak u odvolacího senátu Krajského soudu v Praze, se Deníku nepodařilo. Podle sdělení mluvčí Hany Černé je nicméně možné, že k věci se během středy vyjádří vedení krajského soudu.

Hlavní postavou kauzy je Miloš Balák, ředitel Lesní správy Lány podléhající přímo Kanceláři prezidenta republiky. Okresní soud v Kladně i odvolací senát středočeského krajského soudu se ztotožnily se závěry policie i státního zastupitelství, že ve prospěch konkrétní firmy ovlivnil 200milionovou veřejnou zakázku na zajištění svahů u vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře. Vyměřily mu tříletý trest odnětí svobody (nepodmíněně), peněžitý trest ve výši 1,8 milionu korun a stanovily čtyřletý zákaz činnosti. S mimořádnou rychlostí po pravomocném rozhodnutí odvolacího senátu prezident Zeman udělil Balákovi milost. Podle sdělení mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka nebyla pro odsouzení rozhodující jen povaha posuzovaného skutku, ale i to, kde Balák pracuje. Prezident prý bral v potaz také další skutečnosti: pracovitost šéfa lesní správy i jeho dosavadní bezúhonnost. Balák figuruje ještě v další soudní kauze, jež se týká těžby kamene v Lánské oboře.