Těm, kteří se ještě ve svých předpokladech nepřepočítali, to možná může znít málem jako začátek slovní úlohy z matematiky. „Mokrá silnice je dvakrát více kluzká než suchá silnice. Zasněžená silnice je dvakrát více kluzká než mokrá silnice. Silnice s náledím je dvakrát více kluzká než zasněžená silnice,“ uvedla Johnová. A teď pozor; přijde náročnější příklad: „Brzdná dráha zimní pneumatiky je při rychlosti 50 kilometrů za hodinu poloviční ve srovnání s letní pneumatikou!“

Jedním dechem však mělnická policejní mluvčí upozorňuje, že jízda v zimě není jen o zimních gumách a opatrnosti s lehkou nohou na pedálech. „Velmi důležitá je příprava a kontrola vozu a příprava na cestu. Někdy je dokonce nejlepší nikam nejet a počkat na lepší počasí,“ poznamenala. Upozornila také, že obzvlášť v zimním období je žádoucí pamatovat nejen na zimní obutí či dolití nemrznoucí směsi, ale i na spoustu dalších věcí. Mnohé mohou skvěle posloužit, i když nejsou součástí povinné výbavy vozidla.

Johnová doporučuje, že v autě by nyní neměly chybět tažné lano, stěrka a škrabka na skla, smetáček na ometání sněhu, sněhové řetězy, pytlík písku a lopatka pro případ náledí, pracovní rukavice či startovací kabely. Ale také utěrka nebo sprej proti vnitřnímu pocení oken, přenosná svítilna, zásoba nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů a láhev s nemrznoucí chladicí kapalinou pro její případné doplnění. Leckomu může něco z toho připadat jako zbytečnost – avšak jen do chvíle, než to na svých cestách bude potřebovat.

Za to, co je velmi důležité už před jízdou, mluvčí označuje zejména odstranění sněhu a ledu z celého povrchu vozidla – včetně námrazy na sklech oken. „Nejlépe ze všech: čelní okno k řádnému výhledu nepostačí. V případě zamlžení či námrazy skel zevnitř tuto odstraňte také, a to před započetím jízdy a nespoléhejte se na rychlé ofouknutí ventilátorem během jízdy,“ radí Johnová. Leckterým řidičům to může připadat jako samozřejmost, avšak zkušenost policistů hovoří jinak: opravdu je na místě to připomínat. Stejně jako to, že je třeba opatrně uvolnit také přimrzlé stěrače – a i z nich námrazu odstranit. A nezapomenout ani na světlomety; i ty je třeba očistit od sněhu a námrazy. Totéž platí také pro zpětná zrcátka.

Zvlášť řidičům kamionů, ale i jiných náklaďáků nebo dodávek Johnová rovněž klade na srdce, aby pamatovali na jejich skutečně důkladnou očistu. „Především u vozidel s plachtovou střechou hrozí vytvoření kaluže vody, která například přes noc snadno zmrzne v mohutný kus ledu,“ připomněla policistka s tím, že za jízdy se takový led může uvolnit a způsobit vážné škody na majetku či zdraví. Leckterý řidič bude z vlastní zkušenosti přikyvovat. Na to ale kamioňáci namítají: kolik znáte na Mělnicku parkovacích míst vybavených konstrukcí, z níž se lze dostat ke střeše návěsu?

Rady pro snazší zimní rozjezd

- Gumová těsnění dveří a kapot potřeme glycerinem nebo jelením lojem, aby nepřimrzla

- Rozmrazovač skel a zámků mějte mimo vozidlo; uvnitř nebude nic platný

- Zámek otevřeme pomocí rozmrazovače zámků; v nouzi třeba i postupným zasunováním klíčku ohřátého sirkou či zapalovačem

- Myjeme-li auto v myčce, měli bychom přelepit zámky, aby do nich nenatekla voda, která může namrznout

- Ramínka stěračů před zaparkováním podkládáme nebo vyjmeme, aby nepřimrzla ke sklu

- Skla nikdy nerozmrazujeme horkou vodou – mohla by prasknout

- Po usednutí do vozu otevřeme okénko, abychom si vydechovaným vzduchem nezamlžili okna

- Motor zahříváme pomalou jízdou, nevytáčíme jej do vysokých otáček na místě

- Neparkujeme na kraji silnice, kde bychom bránili průjezdu sněhového pluhu a kde může být náš vůz nejen zahrnut sněhem, ale i vážně poškozen

- Při parkování za mrazu hrozí nebezpečí přimrznutí brzdových čelistí a zamrznutí lanovodů ruční brzdy

- Další parkovací záludnosti: v hluboké sněhové břečce mohou do rána pneumatiky zamrznout tak, že budeme muset vůz vysekávat; těsně u budov na auto může spadnout těžká lavina sněhu ze střechy



Zdroj: Policie ČR