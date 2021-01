Hlavními novinkami uplynulého roku se staly rozšíření oblastí kraje, kde jsou autobusy začleněny do systému Pražské integrované dopravy (PID), umožňujícího jezdit s přestupní jízdenkou účtovanou ne podle kilometrů, ale podle času a překonaných pásem vzdálenosti – ale třeba i změny provázanosti přestupů nebo zřízení dvou nových železničních zastávek. Jedna z nich slouží obyvatelům neratovického sídliště, ale i širšího okolí. Mimochodem – postupně na Mělnicku, Mladoboleslavsku, Rakovnicku, Benešovsku, Berounsku a Příbramsku začalo jezdit 64 nových autobusových linek; posílení spojení na Prahu se dočkalo Kladensko. V mělnickém okrese nicméně byla podstatná část regionu integrována už z dřívějška; dokonce i s přesahem na Podřipsko. Loni se tak nejvýznamnější změny vztahovaly k oblasti Kokořínska.

Přišlo však také to, co nebylo předem plánované: omezování počtu spojů v návaznosti na opatření prosti šíření koronaviru či ze stejného důvodu zkrácené vlaky. A uzavřené přední dveře autobusů nebo povinnost cestovat s rouškou. Na tohle všechno by však snad každý rád co nejrychleji zapomněl.

Integrace dopravy spěje do finále

Pro letošek je v rámci kraje připraveno pokračování v započatém díle. Během roku 2021 by už měla být završena roky trvající integrace celého území středních Čech do systému PID. K dokončení zbývá začlenit autobusy v některých okrajových oblastech kraje: v částech Mladoboleslavska, Nymburska, Kolínska, Kutnohorska – a také na Vlašimsku a Sedlčansku.

Práce na jednotném dopravním systému, který bude co nejvíce vyhovovat potřebám cestujících, by tím však neměly být ukončeny. Nejen za účasti krajské příspěvkové organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje a Prahy, ale i dalších partnerů se chystá postupné propojování PID také s integrovanými systémy v okolních krajích.

Novinky slibují jízdy do metropole

Zlepšování svého cestování by měli postupně pozorovat také lidé pravidelně dojíždějící do Prahy. Jednak jsou v plánu práce na budování záchytných parkovišť typu P+R (někde včetně sekce B+R, tedy s místy pro jízdní kola) u vlakových nádraží, jednak se chystají novinky přímo v hlavním městě, z nichž mnohé by měly potěšit i přijíždějící Středočechy. Vždy alespoň některé – v závislosti na cíli jejich cesty. Vidět už by měly být alespoň první kroky z chystané proměny autobusového terminálu na Černém Mostě. Na železnici mají být dokončeny modernizace nádraží v Radotíně a v Chuchli – a v druhé polovině roku by se lidé měli dočkat také nové železniční zastávky na Zahradním Městě.

Ta navíc bude provázána i s novou zastávkou tramvají a autobusů. Přestup na městskou dopravu by však měli mít snazší i cestující, kteří vystupují z vlaku v Libni. Tam je totiž slíbeno přiblížení autobusové zastávky k nádraží. Snazší přestupování pak má nabídnout také nová společná zastávka tramvají a autobusů Pražského povstání.

Cestující mají mít lepší informace

- Mobilní aplikace PID Lítačka bude nejen užitečnější díky začlenění autobusů v dalších oblastech do systému Pražské integrované dopravy, ale má se dočkat i nových funkcí

- Chystá se nová verze on-line dopravního přehledu na adrese mapa.pid.cz, jež nově nabídne i přehled o trasách, plánovaných výlukách i aktuálních mimořádnostech či třeba možnost vyhledávání

- Informace o polohách vozidel či zpoždění by ve vyhledávačích, mapách a dalších elektronických systémech měly být vedle autobusů dostupné i pro vlaky a pražské tramvaje

- V rámci pilotního projektu by se měl začít objevovat nový typ označníku zastávek nabízející aktuální informace



Zdroj: Ropid; Regionální organizátor Pražské integrované dopravy