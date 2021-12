Protože se Lída do první republiky doslova zamilovala, největší potěšení jí činí, když se může do vzácných kousků ve svém šatníku sama strojit a přenést se tak do doby, kdy dámy chodily běžně v kloboucích a rukavičkách a pánové byli ještě galantní a měli vybrané chování.