Hlasování běželo, jenže všechny dosud „naklikané“ hlasy přes internet krajský úřad smazal, jak hejtmanka Petra Pecková (STAN) ve středu oznámila na facebooku.

Ukázalo se totiž, že hlasování není ochráněno před opakovanou podporou stejného člověka – a někteří lidé toho využili ve zjevně neúnosné míře. Bylo to zřejmé jak při pohledu na počty hlasů poslané konkrétním osobnostem, tak na očividně nereálné celkové počty hlasujících.

Hlasování veřejnosti tedy kraj spustil znovu od nuly. Nově je již vázané na e-mailovou adresu a navíc s ověřením „živého člověka“ (hlasovat by totiž mohl i elektronický robot) pomocí výběru z nabídnutých obrázků.

Kraj nyní nabízí čas na hlasování do půlnoci v pátek 10. prosince. Jenomže do sběru hlasů vstoupil další zádrhel. Hlasuje se totiž na webu krajského úřadu – a ten oznámil, že jeho stránky budou od pátku do pondělního rána nepřístupné kvůli údržbě. Na nové hlasování tak zbývá jen několik dní.

Hlasovat mohou občané na internetové adrese kr-stredocesky.cz/web/urad/cena-hejtmanky-2021-nominovani. Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje, kde v jednotlivých kategoriích mimo ceny veřejnosti bude o udělení ocenění rozhodovat komise hodnotitelů, lidé či organizace, nominovali 36 osobností, které v kraji žijí a pracují – nebo svou činností středočeské dění ovlivňují. Vypsány jsou kategorie Hrdinský čin a společenská odpovědnost, Kultura, Sport, Vzdělávání, věda a výzkum, Pracovník veřejného sektoru a Podnikatel / podnikatelka.