Na internetu vznikla aplikace, která si rychle získala popularitu. Umožňuje na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ umístit loď na kterékoli místo na zeměkouli. Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson a kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte.

Čtyřsetmetrová Ever Given tak zabere více než polovinu délky Václavského náměstí (zhruba od koně po Vodičkovu ulici), Nuselský most je delší jen o zhruba 85 metrů. Pro suchozemce jsme do galerie vybrali nejen místa na Vltavě nebo Labi, ale také třeba letiště, zmíněné Václavské náměstí a Nuselský most nebo fotbalový stadion v Příbrami.