/ANKETA/ Ministerstvo dopravy chce jednat se Středočeským krajem o zachování provozu na lokálních železničních tratích. Rada kraje minulý týden rozhodla, že některé vlaky na 12 málo vytížených středočeských tratích nahradí autobusy, hejtmanství tím má ušetřit 52 milionů korun. Ministerstvo s tím nesouhlasí.

Ministr dopravy Havlíček se svezl lokálkou do Mšena. | Foto: Twitter/ Karel Havlíček

Podle něj je třeba vzít v potaz sociální aspekt a investice do tratí v minulosti. Kdyby postupovaly stejně i ostatní kraje, bylo by zrušeno 100 až 150 lokálních tratí, řekl dnes novinářům při návštěvě mladoboleslavského nádraží ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle zástupců kraje ale ministerstvo na předchozí žádosti o pomoc v této věci nereagovalo. Havlíček dnes řekl, že řešením by mohla být dlouhodobá koncepce, kde by se jednotlivé kraje se státem dohodly na plánování i financování veřejné dopravy například na pět let, přineslo by to jistotu pro provoz i investice. Hotová by mohla být do konce letošního roku, řekl Havlíček. Tento návrh vítá i starosta Mšena Martin Mach (Zelení), který též usiluje o zachování provozu na místní trati.