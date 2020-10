Martin Kupka: ODS respektuje pozici hnutí STAN jako nejsilnějšího subjektu

Letošní volby do krajského zastupitelstva zcela zamíchaly kartami zaběhlých pořádků. Současná vládnoucí koalice v čele s ANO zcela padá, to vypadá: nejsilnější stranou letošních voleb jsou Starostové a nezávislí s 22,21 procenta hlasů. Druhou nejsilnější stranou je ODS s 19,77 procenta hlasů. Lídr krajské kandidátky Martin Kupka pro Deník uvedl, že ODS bude chtít do své gesce oblasti, o kterých hovořili již před volbami. „Za nejvýznamnější oblasti pokládáme dopravu, zdravotnictví, školství a životní prostředí,“ uvedl.

Martin Kupka | Foto: Občanská demokratická strana