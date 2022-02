Po oznámení záměru se věci daly rychle do pohybu. „Napsali jsme na ministerstvo s tím, že se nám pravděpodobně ozve někdo až za dlouho, takže jsem to zveřejnili i sociálních sítích. A asi za půl hodiny se na nás obrátil předseda místního ukrajinského spolku a dodal nám jména konkrétních rodin a počet lidí, kteří by přijeli. A podle toho jsem to tu zařídili,“ vypráví Stropnický.

Situace na Ukrajině i na hranicích je nepřehledná. Komplikuje také přesun rodin, které by našly dočasné útočiště na osečanském zámku. „Dvě rodiny se nedokázaly dostat z Kyjeva a dalším dvěma se povedlo dostat do letadla směřujícího do Španělska. Poté se ozval nějaký dětský domov, ti se ale také zatím nedostali přes hranice,“ říká majitel zámku.

Skromné, ale bezpečné ubytování

Uprchlíci budou mít k dispozici sice skromné, ale bezpečné ubytování na delší dobu. „V zásadě to mohou být týdny až měsíce. Zatím to vidíme až do konce června, to by mělo pokytnout dostatek času na to, aby se pro ně našlo něco stabilnějšího. Jsme totiž závislí na sezoně. Průvodcovské období nám prakticky začíná už nyní, teď ale nebude možné provázet návštěvníky. V létě tu ale bývá i divadlo, to už by byly ztráty, které si úplně nemůžeme dovolit,“ vysvětluje Stropnický.

Společně se sousedy se osečankému páru podařilo rovněž dojednat, že by ukrajinské děti mohly chodit do místní školy. Už přes víkend lidé na zámek navozili zásoby trvanlivých potravin a hygienických prostředků. „Sehnali jsme i větší pračku, aby si tu mohli vyprat. Zítra přivezou větší bojler do koupelny, ta je bohužel jediná, zámek je stále historický objekt. Nyní už máme všechno, jediné, co potřebujeme, je naštípat dřevo na otop a nanosit ho do komnat ke kamnům. Ale to platí až od chvíle, kdy uprchlíci dorazí,“ podotýká Stropnický.

Momentálně jsou v Osečenech připraveni, další informace budou zámečtí páni zveřejňovat podle aktuálních potřeb. Stropnického telefon i tak zvoní denně od rána, lidé volají a nabízejí různou pomoc. „Fascinuje mě ta obrovská vlna solidarity mezi lidmi. Docela se tím vlastně vyvrací ta představa o Češích, že nechtějí pomáhat uprchlíkům. Je vidět, že to tak není a jsem za to moc rád,“ uzavírá Matěj Stropnický.