„Sloužím v terénu téměř třicet let. Nikdy jsem si nepomyslela, stejně jako moji kolegové, že by něco takového mohlo nastat,“ říká o pandemické situaci Radka Stejskalová, vrchní sestra Zdravotnické záchranné služby v Rakovníku.

Záchranáři ve středních Čechách musí navíc kvůli vyšší pracovní neschopnosti v týmech vykrývat i další směny za kolegy.

„Někdy už toho mám plné zuby. Po každé směně, kdy je nutné třeba i šestkrát obléci ochranný oblek, pak zase svléknout, je člověk hodně unavený. Nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Neustále jste v nejistotě, kdy se nemoc objeví. Každý den jsme v kontaktu s nemocnými,“ vysvětluje Stejskalová.

Výjezdů mají záchranáři na Rakovnicku více než v předchozích letech. A poměrně často spěchají do nemocnic s pacienty s těžkým průběhem covidu-19. „Bývají to velmi často komplikované stavy spojené s dušností a vysokými teplotami, a to jak u mladších, tak u starších ročníků,“ popisuje realitu vrchní sestra rakovnické záchranky.

Články nebo komentáře na sociálních sítích, srovnávající covid-19 s běžnou chřipkou, se snaží nevnímat. „Ti, co to tvrdí, by měli nastoupit do nemocnic jako dobrovolníci a pomoci sestřičkám. Pak by se sami přesvědčili, že to rozhodně není obyčejná chřipka,“ nabízí Radka Stejskalová recept na vyvrácení současných fakenews.

Nápor v posledních měsících zažívá i operační středisko středočeské záchranné služby v Kladně. Na tísňovou linku totiž mnohem více volají lidé s koronavirovou nákazou, jejichž stav je srovnatelný s mírnými příznaky běžné chřipky. „Za každou cenu se snaží dosáhnout výjezdu posádky. Přitom člověk s vážnými příznaky nemoci má problém i s malou fyzickou námahou, má problém na jeden nádech dokončit větu,“ upozorňuje mluvčí záchranky Petra Effenbergerová.

„Většinu takových zbytečných výjezdů odfiltruje právě operační středisko. I tak jsme několik takových výjezdů měli. Pacienta jsme vyšetřili, zkontrolovali a pak ho hlavně uklidnili. Lidé jsou vyděšení,“ dodává Stejskalová.

V současné době není přednemocniční péče ve Středočeském kraji ohrožena. Z celkových 760 zdravotnických zaměstnanců je nyní čtrnáct mimo službu kvůli nařízené karanténě nebo s potvrzenou koronavirovou nákazou.

Středočeští záchranáři se přitom mohou spolehnout na pomoc pražských kolegů. „Spolupráce funguje velmi dobře. Vypomáháme si v rámci mezikrajské spolupráce například na hranicích kraje, ale především je osmdesát procent všech zásahů pražské letecké záchranné služby na území Středočeského kraje,“ připomíná Petra Effenbergerová.

Záchranka ve středních Čechách disponuje vozovým parkem čítajícím téměř sto dvacet vozidel. Denně jich je v terénu zhruba devadesát a vyrážejí k zásahům z osmatřiceti výjezdních stanovišť.