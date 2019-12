Velké změny přinášejí od neděle nové jízdní řády, spojené i s výraznějším nástupem soukromých dopravců na železnici a se změnami v nákupu jízdenek.

Na rozdíl od jiných krajů, z nichž některé vyžadují výhradně své regionální jízdenky a v regionálních vlacích tam neplatí ani doklady konkrétního dopravce (přičemž rozdíly mohou být na stejné trase i v osobních vlacích objednávaných krajem a v rychlících jezdících na základě zakázky státu), mohou ve středních Čechách lidé jezdit jak na jízdní doklady konkrétních dopravců, kteří vlak provozují, tak s využitím jednotlivých jízdenek i předplatných kuponů Pražské integrované dopravy (PID). A platí to v příměstské dopravě, i v rychlících. Podle ujištění středočeského radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) by neměly nastat komplikace ani při cestování přes hranice kraje: to řeší smlouvy o uznávání tarifů a vzájemných zápočtech, uzavřené s několika okolními kraji.