Že je letošní vývoj počasí neobvyklý, potvrzuje Luboš Mandík, jenž stojí v čele oddělení hygieny obecné a komunální příbramského pracoviště středočeské hygienické stanice. „Zatímco v dubnu panovaly teploty připomínající začátek léta, příchodem května jsme se vrátili do konce března,“ konstatoval. S upozorněním, že výkyvy nemají žádný vliv na předem naplánované sledování kvality vod určených ke koupání ve volné přírodě.

Trojka hned na začátku

S odběry vzorků začali provozovatelé koupališť i samotní hygienici v pondělí, následovaly rozbory v laboratořích – a v pátek krajská hygienická stanice zveřejnila první letošní výsledky. Na rozdíl od začátku loňské koupací sezony, kdy byla voda krásně průzračná a na většině kontrolovaných míst na jedničku, nabízejí letošní hodnoty o trochu méně optimismu.

„V háji“ to sice není nikde, avšak některé, byť pouze ojedinělé lokality mají už nyní vodu v takové kvalitě, jaká by shovívavé pokrčení rameny vzbudila spíš tak někdy v červenci. Na samotný začátek sezony to tam moc fajn nevypadá – přičemž nejde o tom, že by horší kvalita vody mohla souviset s nedávnými vydatnými dešti. Na druhou stranu se sluší zdůraznit příznivou zprávu: s výbornou kvalitou vody vstupuje do sezony podstatná část sledovaných míst i letos. Jistě na tom má svůj podíl i poměrně chladné květnové počasí.

„Fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech – a díky tomu dosahuje průhlednost vody na podstatné části lokalit až tří metrů,“ potěšil Mandík milovníky koupání. Potvrdila to i laboratoř: většina kontrolovaných míst může být hodnocena stupněm 1 (koupací vody se známkují jako ve škole; od jedničky do pětky).

Mírné zhoršení se projevilo v písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, na jezeru Ostrá na Nymbursku – a také na Pilském rybníku u Monínce (kde se letos se sledováním začalo nově; v minulých letech tam voda prověřována nebyla). Klasifikace stupněm 2 (který však nepřináší žádné omezení a jde vlastně hlavně o estetický problém) je zde důsledkem zvýšeného množství fytoplanktonu a s ním souvisejícím větším množstvím chlorofylu. Dokonce trojku dostala voda v přírodním koupališti Vyžlovka na Praze-východ; tam se našlo i poměrně výrazné množství sinic. „Z tohoto důvodu bude již příští týden odběr opakován,“ uvedl Mandík.

Kontroly po dvou týdnech

Běžně se vzorky vody odebírají jednou za dva týdny nebo i s větším odstupem. Konkrétní termíny jsou pro jednotlivé sledované lokality stanoveny v monitorovacím kalendáři, přičemž se vychází nejen z návštěvnosti, ale i z očekávaného vývoje v daném místě, který lze předpokládat podle zkušeností z minulých let. Kvůli loňskému výskytu sinic byl interval kontrol pro letošní rok zkrácen na dva týdny na Novém rybníku v Příbrami a Tyršově koupališti v Rakovníku (kde však návštěvníky přivítají až po dokončení rekonstrukce). Provozovatelé malých koupališť místního významu začínají se sledováním před zahájením sezony. V případě, že se objeví problém, následují další kontroly i mimo termínový kalendář.

Kontroly kvality vody ke koupání



* 3 – zhoršená jakost vody

- Nymbursko: přírodní koupaliště Vyžlovka



* 2 – zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

- Mladoboleslavsko: písník Bakov nad Jizerou

- Nymbursko: jezero Ostrá

- Příbramsko: Pilský rybník



* 1 – voda vhodná ke koupání

- Benešovsko: VN Slapy – Měřín, VN Slapy – Nová Rabyně, VN Slapy – Nová Živohošť

- Kolínsko: Hradištko I

- Praha-východ: Lhota, Proboštská jezera, rybník Jureček, jezero Konětopy

- Praha-západ: VN Slapy – Ždáň

- Příbramsko: Nový Rybník, VN Orlík – Lavičky, VN Orlík – Podskalí, VN Orlík – Popelíky, VN Orlík – Trhovky, VN Slapy – Živohošť, VN Slapy – Županovice



* Zatím bez údajů

- Berounsko: koupaliště Chrustenice

- Mělnicko: koupaliště Cítov, koupaliště Želízy

- Mladoboleslavsko: Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Dolní Bousov, Dolní Bukovina, Klášter Hradiště, Luštěnice, Semčice, Všejany

- Nymbursko: jezero Poděbrady, přírodní biotop Mcely

- Příbramsko: koupaliště Březnice, koupaliště Jince, koupaliště Obecnice, SR Kymevo Hrachov

- Rakovnicko: Tyršovo koupaliště (rekonstrukce)



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje