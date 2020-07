Měřiče rychlosti na Pražském okruhu zpomalí řidiče už při výstavbě

Do další etapy vstoupí v pondělí budování konstrukcí pro úsekové měření rychlosti na Pražském okruhu neboli dálnici D0. Již v minulém týdnu se základy portálů, které ponesou potřebnou techniku, budovaly na dvou místech – a nyní se práce přenesou do jízdného pásu ve směru od dálnice D5 k D1; konkrétně do úseků u Jesenice na Praze-západ a mezi obcemi Herink a Modletice na Praze-východ. Opět se bude jednat o výstavbu základů pro budoucí portálové konstrukce.

Do další etapy vstoupí v pondělí budování konstrukcí pro úsekové měření rychlosti na Pražském okruhu neboli dálnici D0. | Foto: ŘSD