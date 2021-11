OBRAZEM: Nový most za více než 98 milionů korun vstoupil do provozu

Nový most v Měšicích v Praze - východ vstoupil do užívání 2. listopadu. "Most jsme přebrali od zhotovitele společnosti TAQ. Samotná stavba byla zahájena loni v září a předání proběhlo o několik týdnů dříve, než byl plánovaný termín dokončení," uvedla pro Deník mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Nový most v Měšicích, Praha - východ. | Foto: Deník/Michal Bílek

Most vyrostl na místě původního, který byl v havarijním stavu a jehož demolice proběhla v roce 2019. Nový most je takzvaně nadvýšený z důvodů polohy nad železniční tratí, která se bude elektrifikovat, proto je vyšší než původní most. Z jatek v Kostelci nad Labem uprchl býk, zvíře naháněli policisté Přečíst článek › Náklady na stavbu přesáhly 98 milionů korun.