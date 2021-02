Konktrétně na oblasti Benešovska, Berounska, Brandýska, Čáslavska, Černošicka, Českobrodska, Dobříšska, Hořovicka, Kladenska, Kolínska, Kralupska, Kutnohorska, Neratovicka, Příbramska, Rakovnicka, Říčanska, Sedlčanska, Slánska, Vlašimska a Voticka – a na Prahu rovněž. Platí od pondělí 18. hodiny do úterního poledne.

Nemusí to nastat všude, ale vlivem okluzní fronty je třeba počítat s mrznoucím deštěm. Podle očekávání to přinese tvorbu slabé ledovky. Na pozoru by se tudíž měli mít řidiči i chodci. Hrozí uklouznutí s rizikem úrazu, stejně jako bouračky i problémy v dopravě. Řidiči by vedle zvýšené opatrnosti měli počítat s prodloužením doby jízdy – a také chodcům se při pohybu venku doporučuje zvýšená opatrnost. „Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven,“ radí meteorologové.

Kluzká vozovka nicméně v nynějším ročním období není nic neobvyklého. V pondělí i během dne například Centrum dopravních informací upozorňovalo na riziko u Davle na Praze-západ i u Sedlce-Prčice na Příbramsku, kde byl úsek Jetřichovice–Cunkov dokonce uzavřen pro nesjízdnost.