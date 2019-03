Střední Čechy - Akčnost venkova by mělo podpořit půl druhého milionu korun. Naznačuje to alespoň závěr středočeských radních, kteří doporučují krajským zastupitelům, aby právě takovou částku poslali na podporu činnosti takzvaných MASek: místních akčních skupin sdružujících aktivní občany, zástupce neziskovek, podnikatelské sféry i veřejné správy, přičemž jejich členové usilují o rozvoj venkova včetně získávání dotací na konkrétní projekty.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Tentokrát by dotace, o niž požádalo Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje, měla podpořit samotné fungování MAS a jejich drobnější aktivity, které nespadají do velkých projektů. Milion korun by krajské sdružení mělo rozdělit mezi 27 organizací, jež ve středních Čechách působí, aby získaly peníze na to, co je pro ně podstatné; často se jedná například o počiny na podporu cestovního ruchu, regionální kultury, ale třeba i o snahy spojené s využíváním moderních technologií. Zbytek dotace má krajskému sdružení posloužit na služby přispívající k podpoře regionálního rozvoje včetně organizačního zajištění.