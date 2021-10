Přestože se v posledních dnech velmi spekuluje o státníkově zdravotním stavu, ti kteří měli možnost se s ním v pátek 8. října v Lánech setkat, hovoří o tom, že byl v dobré náladě.

Vzhledem k tomu, že ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nesdělil předem konkrétní čas, kdy bude prezident volit na zámku do přenosné urny, nedočkaví novináři čekali na příchod komise před zámeckými vraty i několik hodin.

„I my jsme do poslední chvíle vyčkávali na telefonát, až nám zavolají z hradní kanceláře. Se zapisovatelkou Marií Jelínkovou jsme byli požádáni, abychom se k panu prezidentovi dostavili v 15 hodin. Do zámku nás odvedla ochranka pana prezidenta. Chvíli jsme vyčkali před přijímacím salónkem. Následně nás pan prezident přijal, aby mohl odvolit do přenosné urny. Seděl v křesle, měl dobrou náladu a poděkoval nám za to, že jsme přišli až za ním,“ popsal prezidentskou volbu předseda volebního lánského okrsku Ivan Saláč.

„Jsem místní a pamatuji všechny naše prezidenty od dob Antonína Novotného. Ale setkat se s panem prezidentem přímo při volbách, to byla moje premiéra,“ potvrdil jedenasedmdesátiletý předseda volební komise Ivan Saláč.