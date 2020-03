ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Po ranní konzultaci s premiérem a ministrem zdravotnictví nám bylo rovněž uvolněno 300 kusů respirátorů FFP3 z Fakultní nemocnice Bulovka a budou během odpoledne dodány do nemocnic, které budou provozovat odběrová místa, kam bude směrovat pacienty k odběru vzorů Krajská hygienická stanice. Tedy do Oblastní nemocnice Kladno a do Oblastní nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,“ upřesnila v tiskové zprávě vydané krajem v sobotu 14. března v půl jedné odpoledne hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Další dodávku respirátorů mohou podle hejtmanky krajská zdravotnická zařízení očekávat ve čtvrtek 19. března. „V tuto chvíli používají nemocnice osobní ochranné pomůcky ze svých zásob,“ dodala Pokorná Jermanová s tím, že informace o dodávkách a pomoci ministerstva se zásobováním Středočeského kraje bude úřad pro veřejnost a média aktualizovat v reálném čase.