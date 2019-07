/FOTOGALERIE/ Ministr školství Robert Plaga vyrazil na dětský tábor Duha v Sázavě ve středních Čechách, kde dětem pomáhal najít žlutý kámen nekonečna. Právě Avengers byli tématem táborové hry, na kterou ministr Robert Plaga přijel.

Ten řekl, že právě toto téma bylo důvodem, proč se přijel podívat do Sázavy. „Přiznám se, že lákadlem byla tématika tábora, stejně jako spousta dalších lidí mám rád Marvelovky,“ řekl. Sám na tábory jako dítě jezdil. „To bylo ještě předtím, než jsem začal aktivněji sportovat, poté jsem jezdil na soustředění. Ale co pamatuji, na prvním stupni základní školy jsem jezdil do Náměště nad Oslavou na Moravě, asi pět let po sobě,“ zavzpomínal.