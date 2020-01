I když se četné mrznoucí mlhy, jež se vytvoří v noci na úterý, mohou v úterý během dne přechodně rozpouštět, lze očekávat, že v noci na středu se budou vytvářet opět, upozornil v pondělí Český hydrometeorologický ústav. Ani zlepšení tak ještě nebude znamenat, že už je vyhráno.

Nejenom řidiči, ale i chodci by měli pamatovat na to, že mlha velmi podstatně omezí dohlednost. „V mlze je nutno snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ radí meteorologové. Dalším důvodem k mimořádně obezřetné jízdě provázené ostražitostí vyšponovanou na maximum je to, že déletrvající mrznoucí mlhy mohou přinášet námrazu na vozovkách s nebezpečím smyku.