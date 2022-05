V pondělí začne frézování vozovek na mostě i na rampě a příští týden ve středu začne bourání rampy. Silničáři zároveň začnou opravovat římsy na mostě. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) v týdnu řekl, že pro řidiče bude nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici, a to právě kvůli bourání nájezdové rampy, kdy bude silnice u mostu zúžena do jednoho jízdního pruhu. Plynulost dopravy na mostě by tím ale ohrožena být neměla.