Na Berounsku pokračují v likvidaci škod po květnovém krupobití

Berounsko - Osm milionů korun. To je výše škod, které v Hořovicích na Berounsku způsobilo květnové krupobití. S likvidací následků se Hořovičtí potýkají dosud. Kromě peněz od pojišťovny do města míří i dotace Středočeského kraje, a to v přibližné výši dva a půl milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: Tess Macourková

„Díky dotaci kraje opravíme římsy a další architektonické prvky budovy radnice, zároveň podlahu v klubu Labe,“ vyjmenoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že právě škody na podlaze klubu jsou těmi zásadními. Vznikly tím, že se kroupy nahromadily ve snížených místech budovy a do objektu následně zatekla voda. Hořovičtí se rozhodli, že do oprav radnice zahrnou i další části poškozené fasády, k akci se tak připojují i svými finančními prostředky. Za peníze od pojišťovny se už podařilo odstranit například škody ve středisku volného času Domeček Hořovice. Situace v Komárově Květnové krupobití zasáhlo i Komárov. Jak uvedl místostarosta městyse Radim Šíma, škody na obecním majetku se vyšplhaly na desítky tisíc korun. Došlo k ucpání žlabů a následnému zatečení do budovy radnice, tyto škody ale pojišťovna nehradila. Musí si s nimi poradit samotný městys. Řadu pojistných událostí však řešili občané Komárova, kteří měli poškozené pergoly či osobní automobily. „Škody na majetku městyse Komárov i jeho obyvatel výrazně snížil rychlý zásah hasičů,“ připomněl Radim Šíma. Čtěte také: Bouřka na Hořovicku: voda vyplavila věžáky, lidé zůstali bez elektřiny

Autor: Radka Kočová