Stavba základů pro portálové konstrukce na měřeném úseku číslo 1 u Jesenice na Praze-západ a na úseku číslo 3 přibližně mezi obcemi Modletice a Herink na Praze-východ začne v pondělí, nicméně již víkend přináší na dálnici D0 přípravné práce spojené s omezením ve směru jízdy „k letišti“ – tedy od D1 k D5.

„Dopravní omezení začne stavbou dopravně-inženýrského opatření v sobotu od 21 hodin svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu v jízdním pásu směrem D5,“ upozornil Buček na nová místa zúžení. S tím, že nejpozději do nedělní 15. hodiny bude v těchto místech vyznačena změna: vedení provozu ve zhruba půlkilometrových úsecích dvěma provizorními jízdními pruhy. Tak to bude fungovat zřejmě po celý příští týden.

„Ukončení prací je plánováno na pondělí 6. července – a plynulý provoz bez omezení by zde měl být obnoven nejpozději v úterý 7. července do šesté ranní,“ upřesnil Buček.

Během té doby je třeba stihnout demontáž svodidel, výkopové práce, betonáž, úpravu systému odvodnění a instalaci nových svodidel. V polovině července se pak má stavět ještě v úsecích označovaných čísly 2 a 4. Jedná se o totéž a na stejných místech – pouze v opačném směru. Tedy pro jízdu na Modletice; k dálnici D1.

Nově budovaný systém bude po osazení portálů technikou jako první v republice měřit rychlost duálně. Odděleně pro osobní automobily, pro něž platí maximální rychlost 130 km/h, a pro nákladní vozidla s rychlostním limitem 80km/h.