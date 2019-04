Podobně jako v jiných dotačních programech kraje se na všechny zájemce nedostane, a tak významnou roli hraje posouzení jednotlivých záměrů hodnoticí komisí. Během ledna a února se sešlo celkem 86 žádostí. Úspěšná tak může být zhruba každá třetí.

Podle slov náměstka hejtmanky Miloše Petery (ČSSD), v jehož kompetenci je oblast životního prostředí a zemědělství, krajští úředníci při formální kontrole splnění pravidel vypsaného programu vyřadili osm žádostí. Z těch, které se dostaly až k posouzení před komisí, se nedostávají peníze pro 49 žadatelů.

Mezi necelou třicítkou těch, kteří před rozhodováním zastupitelů skončili díky vyššímu bodovému ohodnocení ve skupině úspěšných, figurují nejčastěji obecně prospěšné společnosti a spolky; nechybí však ani třeba firmy. Někteří z žadatelů u hodnotitelů uspěli dokonce opakovaně. Konečné slovo při přidělení dotací nicméně budou mít krajští zastupitelé. Hlasovat mají na svém zasedání 29. dubna.

Ekovýchovné projekty navrhované k získání dotace

- Ekologické centrum Orlov o.p.s.: Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině (2. etapa)

- Agentura Koniklec, o.p.s.: Tradiční neformální ekovýchova ve středočeském Barrandienu

- Ekologické centrum Orlov o.p.s.: Brdy, geologický a paleontologický poklad Čech (2. etapa)

- ZO ČSOP Vlašim: Podpora akcí ekologické výchovy v ČSOP Vlašim v roce 2019/2020

- Muzeum Říčany, p.o.: Osvětové ekovýchovné akce pro veřejnost v Muzeu Říčany

- MŠ Vandrovka s.r.o.: Ptačí oáza – učebna environmentální výchovy pod širým nebem

- Nadace dřevo pro život: Do lesa s lesníkem ve Středočeském kraji

- MŠ Průhonice, p.o.: Zahradní pastva

- Včelí stráž, z.s.: Brouček, motýl, čmelák, včela – přírodu nám dělá

- Herpeta – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, z.s.: Příběhy z přírody

- Ekocentrum Koniklec: Úprava a vybavení zahrady u terénní základny v Dolní Vidimi nejen pro výuku

- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Přírodovědná soutěž pro základní školy a střední školy

- Galerie EfEf s.r.o.: Spirála zelené krásy středních Čech

- Muzeum Říčany, p.o.: Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou

- ZO Českého svazu ochránců přírody Polabí: Ekologická výchova v Ekocentru Huslík v roce 2019/2020

- Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.: Mezinárodní dlouhodobé programy ekologické výchovy pro školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2019/2020

- Ekocentrum Koniklec: Reedice vzdělávacích her a informačního letáku a vzdělávací, informační a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu pro mládež a dospělou veřejnost ve Středočeském kraji

- Felbiánek, z.s.: Metodika „Zelená Sedma“

- Český antarktický nadační fond: Ohrožená Antarktida – cyklus přednášek pro školy a veřejnost

- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Projektová příprava projektu revitalizace nivy Týneckého potoka

- Via Michaelica Kristi o.p.s.: Sad pro děti – jako zelená školní učebna

- Český rybářský svaz, z.s., středočeský územní svaz: Ve vodě nežijí jen vodníci

- Region Pošembeří o.p.s.: „Nejen čisté Pošembeří má smysl!“

- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Přírodovědný letní příměstský tábor

- Jiřina Kelymanová, OSVČ: Přírodní zahrada Satureja jako místo ekologické osvěty

- Jeden strom, z.ú.: Celoroční program ekologické výchovy v Komunitní škole Jednoho stromu

- NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s.: Osvěta včelařské veřejnosti

- Botanica Nova, z.s.: Časopis Nová Botanika – nová platforma pro environmentální vzdělávání o rostlinách a houbách

- Via Michaelica Kristi o.p.s.: Kořenovka

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje