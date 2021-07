Finanční podporu ve výši jednoho milionu korun na pomoc jihomoravským regionům zpustošeným řádění tornáda schválili v pondělí středočeští zastupitelé. Podle svého uvážení rozdělí tuto částku jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) se svým týmem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Hlasování středočeských zastupitelů bylo jednomyslné, byť rozhodování předcházela obsáhlejší debata. Poskytnutí této pomoci však v jejím rámci nikdo nezpochybňoval. Členové zastupitelstva pouze připomínali, jak žádoucí a potřebné je myslet na další spolupráci při obnově zasažených oblastí – dlouhodobou a cílenou – i poté, co opadne nynější obrovská vlna solidarity. Petr Tomáš (Piráti) či Milan Vácha (STAN) nabídli i osobní zážitky z podobných situací; Tomáš upozornil, že lidé, kteří kvůli řádění živlů přišli o bydlení, nevyřeší tento problém během týdnů ani měsíců: může to trvat i několik let, pokud se rozhodnou stavět.