/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zdrcující zpráva o skonu Karla Gotta zasáhla také Středočechy. Na jeho koncerty vzpomínají ale hlavně v Mladé Boleslavi, kde vystoupil několikrát.

Koncert Karla Gotta v sobotu 25. dubna 2009 v Mladé Boleslavi na zimním stadionu vidělo 3500 diváků. | Foto: Deník/Pavel Svačina

Pěvecká legenda, Karel Gott, zamířila v roce 2009 také do Mladé Boleslavi, aby zde potěšila své fanoušky. Mnoho žen mu tenkrát potřáslo rukou a Karel neváhal a klidně je i políbil. „Já snad ani takhle nemohu zpívat,“ pochvaloval si nadšení přítomných dam zpěvák. Přítomná ochranka měla chvílemi chutě zakročit a natěšené fanynky usadit do židlí. Jeden z organizátorů to však nedovolil. „Když to Karlovi nevadí, tak je tam nechte,“ zavelel. Gott pak z rukou primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho převzal také symbolický dres se sedmdesátkou, kterou ten rok slavil.