Od hygieniků k doktorům se tak posunou pravomoci podobně jako přednedávnem, kdy lékaři dostali možnost nařizovat karantény. Nyní by nově měli také indikovat pacienty k odběru vzorků na testy ke zjištění nákazy Covid-19. Budou se tedy měnit současná pravidla, kdy o testování rozhodují výhradně pracovníci krajské hygienické stanice, kteří příchod konkrétního pacienta předem nahlašují příslušnému odběrovému místu; bez tohoto doporučení se odběr neprovádí. Budou k tomu ale ještě potřebná nějaká opatření – jak organizační, tak v oblasti zásobování: jak odběrovými sadami či rychlotesty, tak ochrannými pomůckami.

Respirátory, roušky a další pomůcky bude kraj předávat dál zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách hned, jakmile jednotlivé zásilky obdrží od státu. Na hejtmanství však nikdo předem netuší, kdy dorazí a co v nich bude. Jermanová může pouze ujišťovat, že při rozdělování mezi zařízení sociální péče nebudou mít protekci ta zřizovaná krajem.

Hledá se plný kontejner

Kraj taká čeká na dodání 20 tisíc respirátorů, které objednal v rámci větší zakázky společné s ostatními kraji. Pomoci by navíc mohl případný výsledek spolupráce s německou ambasádou. Ta na základě informací v médiích o tom, že na německých hranicích byl zadržen kamion s nákladem osmi tisíc respirátorů a 400 tisíc roušek objednaných Středočeským krajem, slíbila, že se pokusí zapátrat po osudu tohoto kontejneru. Během dvou týdnů by se dále mělo kraji podařit obstarat 35 tisíc šitých roušek – z nichž 15 tisíc by snad mohlo být k dispozici již na počátku příštího týdne. Určeny mají být například klientům domovů seniorů či řidičům autobusů.

Hasiči pomohou, vojáci potlačí

A jak je to se zmiňovaným zapojením armády? Ta je podle hejtmančiných slov připravena na povel pro případ krizové bezpečnostní situace, aby posílila výkon služby pořádkové policie. S tím, že by snad vojáci měli zasahovat při případných občanských nepokojích, se nicméně nepočítá. V této chvíli by jejich nasazení mělo být ve hře v případě problémů – pokud by nastaly v souvislosti s tím, že v rámci opatření proti koronaviru byly dočasně zavřeny velké automobilky v Mladé Boleslavi a na Kolínsku. „A je tam zvýšený počet agenturních pracovníků,“ konstatovala hejtmanka.

Počítá se s tím, že do opatření souvisejících s koronavirem budou více zapojeni také hasiči; ti však nikoli jako silová složka. Zajistí logistiku. Pomohou dostat k příjemcům dezinfekční prostředky, které se kraj chystá nakoupit. Profesionálové obstarají dopravu – a příslušníci dobrovolných sborů pak vlastní distribuci. „Pro nás je to velká pomoc,“ chválí Jermanová.

Státní dodávky pro střední Čechy

- Předem ohlašovaná a toužebně očekávaná čtvrteční „velká zásilka“ od státu přinesla zklamání: jednalo se pouze o 25 tisíc rukavic

- I poté, co do České republiky začala mířit letadla s ochrannými prostředky z Číny, představitelé kraje netuší, kdy, co a v jakém objemu střední Čechy z tohoto materiálu dostanou

- Byť nikdo na kraji nezná klíč, podle kterého ministerstvo zdravotnictví rozděluje materiál z centrálních nákupů, očekává se, že vzhledem k ohlašovaným objemům dodávek by i na střední Čechy mohlo ochranných prostředků připadnout „velké množství“

- Plná letadla přivážející dodávky osobních ochranných prostředků jsou po pátečním přistání očekávána i během víkendu – a rovněž v následujících týdnech



Zdroj: hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová