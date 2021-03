Symbol Evropské unie na průčelí budovy úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově dočasně nahradil prapor tibetský. Na jeho vyvěšení upozornila na sociálních sítích hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Svoboda není samozřejmost. Važme si jí!“ napsala na twitteru, kde současně upozornila na to, že symbol Tibeťanů zavlál ve středu nejen na krajském úřadu, kde se tak stalo na základě jednomyslného rozhodnutí středočeských radních, ale také na budově radnice v Mnichovicích. Tam je Pecková starostkou.

V obou případech se tak stalo v rámci mezinárodní kampaně #vlajkaprotibet; stejně jako na řadě dalších radnic – třeba včetně pražského magistrátu – i jiných veřejných budov. Tradičně se totiž 10. březen stává dnem podpory úsilí části Tibeťanů o dosažení nezávislosti na Čínské lidové republice, jejíž součástí tato oblast je. Jedná se o připomenutí obětí protičínského povstání ve správním centru Lhasa z roku 1959 a symbolického vyjádření podpory všem, kteří dnes smýšlejí stejně jako tehdejší povstalci. Současně se jedná o gesto na podporu boje za lidská práva v celé Číně.

„Vlajky vlají, mír volají,“ uvedla na facebooku mluvčí kraje Martina Kemrová. Na stejné sociální síti Pecková nabídla další souvislosti: „Vyjadřujeme solidaritu s Tibeťany, kteří před 62 lety povstali proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 jich zemřelo více než 80 000, statisíce zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.“

I tam zdůraznila, že svobody si je třeba vážit, protože nejde o samozřejmost. „No… Rád bych, ale nemůžu říct, že bych tu svobodu poslední dobou nějak vnímal…“ připsal k tomu uživatel Jakub Čížek ve zjevné reakci na aktuální koronavirová omezení. Krajský úřad na facebooku uvedl, že kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě – a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. I v tomto případě se objevila „koronavirová“ reakce. „Řešíte vlajky a na očkování kašlete…“ napsal uživatel Pavel Pavlis Pavel. „Tak jsem zvědav, kdy se v Rakovníku konečně otevře v Domě Osvěty velkokapacitní očkovací centrum? To v nemocnici už je neúnosné,“ upřesnil, co má na mysli.