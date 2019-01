Střední Čechy – Přímo stvořený pro natáčení – s řadou památek historických i technických a nepřeberným bohatstvím jedinečných přírodních zákoutí. Tak chce Středočeský kraj představovat filmařům a produkčním společnostem nově vzniklá filmová kancelář. Její slavnostní otevření v domě v Husově ulici v centru Prahy, kde sídlí Středočeská centrála cestovního ruchu, chystá kraj na čtvrtek příštího týdne.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Střední Čechy má nabízet jako ideální příležitost pro výběr natáčecích lokací, kdy k přednostem patří nejen samotná nabídka regionu, ale také blízkost Prahy. Filmování je vítáno nejen z ekonomických důvodů – bývá totiž zvykem, že štáb dost utratí, když doslova přináší peníze – ale i jako prostředek propagace. Mnohé výletníky (a to včetně turistů ze zahraničí) totiž láká jet se podívat na místa, kde se jejich oblíbený snímek natáčel.

Posláním filmové kanceláře, jakou třeba Ústecký kraj už úspěšně provozuje, však není jen přilákat pozornost a pomoci s výběrem těch nejfotogeničtějších míst. Poskytovaný servis může být mnohem rozsáhlejší. Ať už jde o zajištění zázemí, domlouvání podrobností technického rázu, vyřizování povolení k omezení dopravy – nebo třeba i pomoc se sháněním lidí do řad komparsistů či obstaráváním neobvyklých rekvizit. Prostě – jde o to filmařům jejich práci usnadnit a pomoci vytvářet takové podmínky, aby se rádi vraceli.

Krajská filmová kancelář chce ukázat, že jako stvořená pro film je nejen Kutná Hora s jejími stavbami i stříbrnými doly, ale třeba také park v Průhonicích, rovněž zapsaný na seznamu dědictví UNESCO. Či městské skvosty jako Kolín i řada dalších. Hradů a zámků, těch doslova pohádkových, ale i nepohádkových, by jistě dokázalo vyjmenovat spoustu i malé dítě. Lákadlem pro objektivy filmařské techniky se nicméně mohou stát také malebné zříceniny. A rovněž celá spousta méně známých míst, která by právě díky natáčení mohla vejít do širšího povědomí. Vždyť kulisou nemusí být jen natolik známá místa, jako jsou Karlštejn nebo Konopiště!