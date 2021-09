Chovatel nahlásil úhyn pěti hus ze svého malochovu. V něm se dále podle informací veterinářů nacházelo 16 slepic a 11 kachen. „U jedné z kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha,“ uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Bez ptačí chřipky byla Česká republika čtyři měsíce a dva dny. To se změnilo v úterý 28. září po oznámení výsledků testů u uhynulých drůbeže v obci Trhové Dušníky na Příbramsku. Právě tato lokalita byla označena za nové ohnisko nemoci. Zdrojem nákazy jsou zřejmě volně žijící vodní ptáci.

