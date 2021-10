Uzavřený nájezd na exitu 9 se bude objíždět najetím do protisměru (na Ústí nad Labem) s následným otočením do správného směru na Prahu na exitu 18 Nová Ves a po silnici I/16. Místo výjezdu na exitu 9 se bude z dálnice sjíždět až na exitu 1 Zdiby – s otočením přes silnici I/9 a návratem k exitu 9 pásem pro směr na Ústí nad Labem.

Na to dojde během víkendu, aby se od pondělka mohlo začít pracovat v pravé polovině jízdního pásu ve směru na Prahu, sdělil v pátek Deníku Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Jedná se o poslední část oprav obou jízdních pásů v inkriminovaném úseku u Prahy,“ upřesnil. S tím, že pokud vše půjde podle předpokladu, rekonstrukce zde skončí v polovině listopadu.

Se změnou úpravy omezení provozu musejí počítat řidiči, kteří pravidelně projíždějí opravovaným úsekem dálnice D8 u Prahy. Práce mezi 5. a 12. kilometrem postupují do další etapy, což znamená i přestavbu vyznačeného omezení průjezdu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.