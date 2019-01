Střední Čechy – O něco blíž naplnění slibů, že by se po 12 letech mohli cestující dočkat obnovení železniční linky na Praze-východ Mochov–Čelákovice s přípojem do hlavního města, jsou od pondělka obyvatelé této oblasti. Středočeští radní kývli na zřízení nové regionální linky S24, kde by měl zajišťovat provoz Klub železničních cestovatelů – společnost KŽC Doprava. Podle očekávání by tyto vlaky – šest nových párů spojů jezdících v pracovních dnech – mohly zvlášť v odpoledních hodinách odlehčit přetížené autobusové lince 398.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Platit by zde měl tarif PID – Pražské integrované dopravy. Ten se má uplatnit rovněž na šesti pravidelných nostalgických linkách, které budou vozit výletníky především o víkendech. „Lidé je budou využívat hlavně pro rekreaci – a také si od nich slibujeme další podpoření turistického ruchu v kraji,“ očekává hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Zahrnutí výletních vlaků do systému PID znamená, že by kraj přispíval na jejich provoz – stejně jako hlavní město Praha (a v případě Pošumavského rychlíku má připlatit rovněž Jihočeský kraj).

Konečné slovo budou mít středočeští zastupitelé, kteří budou schvalovat smlouvu s dopravcem. Dá se předpokládat, že návrhy spojené s výdaji vyčíslenými na zhruba 7,6 milionu korun krajské zastupitelstvo podpoří.



Výletní vlaky, které by se měly stát součásti Pražské integrované dopravy:

- Kokořínský rychlík

Nový pár vlaků na trase Praha–Mělník–Mšeno: jede v sobotu, neděli a svátek od 30. března do 28. října. Vlak společnosti KŽC Doprava má nahradit dosavadní vlak, jehož provoz zajišťují České dráhy.

- Rakovnický rychlík

Nově objednávaný pár vlaků Praha–Beroun–Rakovník: jede v sobotu, neděli a svátek od 30. března do 28. října.

- Podtrosecký rychlík

Nový pár vlaků Praha–Mladá Boleslav–Jičín: jede v sobotu, neděli a svátek od 2. června do 30. září.

- Pošumavský rychlík

Nový pár vlaků Praha–Beroun–Příbram–Písek–Volary: jede směrem na Šumavu v sobotu od 2. června do 22. září (nejede 7. července), jede také 5. července a 28. září; zpět se vrací v neděli a svátek od 3. června do 30. září (nejede 5., 6. července a 28. září).

- Posázavský motoráček

Nově objednávaný pár vlaků Praha–Vrané nad Vltavou–Čerčany: jede v sobotu, neděli a svátek od 30. března do 28. října.

- Podlipanský motoráček (bude provozován pouze na území Středočeského kraje)

Nově objednávané tři páry vlaků Pečky–Bošice–Kouřim/Zásmuky–Bečváry: jede v sobotu, neděli a svátek od 2. června do 30. září.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje