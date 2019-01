Střední Čechy - Uklouznout se dá tak, že by to mohlo i setsakra bolet. Tohle varování, které se týká řidičů i chodců, je dobré mít po celou sobotu na paměti v souvislosti s aktuálním varováním Českého hydrometeorologického ústavu před nástrahami zimy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

V noci i v sobotu 26. ledna očekávají meteorologové sněžení; napadnout by mohlo od dvou do deseti centimetrů vlhkého těžkého sněhu. Zvlášť v nižších polohách by však měl rychle odtávat. Postupně se však sněžení změní v déšť – a ten bude na podchlazeném povrchu namrzat.

Ledovka hrozí na celém území středních Čech i v Praze, stejně jako v krajích sousedních, upozornili v pátek 25. ledna meteorologové. Výstraha platí od sobotní deváté hodiny do půlnoci. V některých regionech se přidává ještě varování před novou sněhovou pokrývkou. Již od prvních minut soboty se týká Příbramska a Benešovska, od páté ranní se vztahuje rovněž na Kutnohorsko. Ve všech případech platnost tohoto upozornění trvá rovněž až do půlnoci.

Prostřednictvím Portálu krizového řízení Středočeského kraje meteorologové radí, aby řidiči i chodci počítali s kluzkými komunikacemi a věnovali zvýšenou pozornost místním podmínkám. Šoférům se kromě velmi opatrné jízdy vyplatí i sledování dopravního zpravodajství. V souvislosti s mokrým sněhem pak je třeba počítat s polomy, s poničením drátů elektrického vedení i se škodami na lesním porostu.