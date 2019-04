Praha /FOTOGALERIE/ - Depo kolejových vozidel v pražských Vršovicích je svět sám pro sebe. Celý areál křižují koleje a zvyk nutí se pořádně rozhlížet. Všude vagony, lokomotivy, snad ze všech možných dekád poslední doby. Na jedné straně vidíte historickou lokomotivu z padesátých let a jen pár metrů vedle moderní zařízení, které slouží v současném provozu.

Dveře z jedné strany jsou zamčené, je potřeba, aby se mohli do lokomotivy dostat z obou stran. O chvilku později do ní budou nakládat dřevo na roztopení kotle. | Foto: Deník / Michal Bílek

Jsme u roztápění lokomotivy Štokr, právě z konce padesátých let, sériové číslo naznačuje, že se jedná o jednu z posledních vyrobených v sérii, vysvětlují pracovníci. Lokomotiva se vydá na svoji jízdu na Křivoklát přes Rudnou, do Berouna a do Rakovníka – a potom do Lužné a zpět.