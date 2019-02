Na tiskové konferenci před jednáním zastupitelstva to uvedl Zbyněk Coufal. Komunisté podle jeho slov nepodporují ani sloučení čelákovického gymnázia s gymnáziem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, ani sloučení odborné školy v Českém Brodě-Libici s kolínskou průmyslovkou.

Koalice vládnoucí kraji tím pádem neměla v zastupitelstvu pro svůj návrh většinovou podporu – a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) navrhla vyřadit tento bod z programu jednání. Její náměstek Miloš Petera (ČSSD), který ještě před jednáním s komunisty diskutoval, stažení vysvětlil tím, že postoj změnilo město Čelákovice. „Původně sloučení podporovalo – a po pátku jsme se se dozvěděli o změně,“ konstatoval.

Coufal připomněl, že komunistům chybí konkrétní koncepce středního školství v kraji, kterou by měla předložit odborná skupina pro optimalizaci středního školství ustavená radním Zdeňkem Seidlem (ČSSD). „Odborná skupina se setkala jedenkrát – a to ne proto, aby probírala koncepci, ale odsouhlasila sloučení,“ konstatoval.

Původně navrhované změny podle jeho slov nejsou odrazem koncepce, ale vyplývají z kádrových nebo ekonomických problémů na konkrétních školách – a ani nereagují na nárůst počtu obyvatel kraje.

Zastupitel Věslav Michalik (STAN) v souvislosti s tím, co naznačil za nezvládnutí plánu optimalizace středního školství v kraji, navrhl odvolání radního pro oblast školství Seidla, přičemž připomněl, že se nepovedlo ani dříve plánované slučování škol v Brandýse nad Labem. „Odborník na zdravotnictví by se měl věnovat zdravotnictví a ne školství,“ prohlásil Michalik k osobě radního.

A nebral si servítky. „Vám to nestojí za to, abyste si svou odbornou reputaci kazil zde na odboru školství,“ prohlásil na Seidlovu adresu. Do útoku se pustil i přesto, že návrh na Seidlovo odvolání nemá mezi krajskými zastupiteli šanci na podporu.

Jak Michalik, tak Jan Skopeček z ODS, který rok působil na postu radního před Seidlem, přitom po optimalizaci škol volají. K tomu hejtmanka Jermanová slíbila, že koncepce, na níž se pracuje, bude předložena.

Na Praze-východ, kde masivně přibývá obyvatel, je podle Skopečkových slov třeba naopak kapacity škol navýšit – a současně přijímat takové opatření, aby se na dříve výběrové školy nedostávali uchazeči, kteří ani nemají studijní předpoklady.

Seidl mimo jiné reagoval upozorněním, že jestliže neexistují takzvané umístěnky, není jak přimět děti a jejich rodiče ke studiu konkrétního oboru (a následně absolventy k tomu, aby se věnovali tomu, co vystudovali). „A není možné mít v každém okrese portfolio všech škol,“ konstatoval radní. I Seidl potvrdil, že stažení návrhu na slučování škol z programu jednání souvisí se změnou stanoviska čelákovických zastupitelů.

Opoziční zastupitelé Martin Kupka (ODS) a Vít Rakušan (STAN) nicméně upozornili, že obě školy, které měly být slučovány, mají problémy, které jen třeba řešit: nedostatek studentů i další. Ve vztahu k čelákovickému gymnáziu Kupka navrhl okamžité vypsání výběrového řízení na nové obsazení ředitelského postu. To by podle jeho slov mělo škole „dát reálnou šanci, že bude fungovat lépe“.

Hejtmanka Jermanová Kupku ujistila, že na příštím zasedání zastupitelů – tedy za čtvrt roku – ho bude informovat „o postupu v této záležitosti“.