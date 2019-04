Jak dokládají zkušenosti těch, kteří v oboru podnikali, Středočeši se o místa posledního odpočinku svých předků raději postarají sami.

Smysl by to přitom dávalo: řada společností v republice nabízející tyto služby argumentuje tím, že někteří lidé mohou mít příbuzné pochované na opačném konci republiky, nemusejí to zvládat časově, nebo fyzicky. V oboru podnikala tři roky Helena Stará z Berounska, která ale řekla, že klientelu nenašla. „V okolí se tím nikdo nezabýval, tak jsem tuto službu dala do nabídky. Zájem ale nebyl, tak jsem ji po třech letech vyškrtla,“ řekla. Za tři roky měla zakázek totiž pouze několik.

Podle její zkušenosti to je prostě tím, že péči o hroby berou lidé jako intimní záležitost. Prostě si chtějí vše zařídit sami. Služba přitom vyšla na několik set korun. „Záleželo, co lidé chtěli, jestli jen umýt desku a zařídit malou výzdobu. Případně rozhodovala velikost hrobu, někdo chtěl uklidit hrob o rozměru metr na metr, jiný zase dva na dva metry,“ vysvětlila.

Menší údržba malého hrobu vyšla zhruba na 400 korun i s dopravou, řekla. V ceně bylo umytí hrobové desky od mechu, výzdoba a podobně. Cenu ale ovlivnilo více faktorů: jestli třeba lidé měli zájem o výsadbu květin, nebo třeba odstranění několikaletého plevele, případně očištění desky od mechu. S tím vším se setkala.

Jistou díru na trhu v tomto ohledu našla Ludmila Pidrmanová z Rakovnicka. Ta se nespecializuje na úklid hrobů, ale na skládání balíčků, pomocí kterých hrob uklidíte sami. „Mě to napadlo na mateřské dovolené. Chodili jsme na hrob k babičce, ale vždy se stalo, že jsme něco zapomněli doma,“ vysvětlila, kde se zrodil její nápad.

Obsah boxu se nabízí snad sám: stolní smetáček, lopatka, rejžák, hadry, svíčka. „Komu o tom řeknu, tak o takový box má zájem. Nepodařilo se mi ale najít distribuční kanál, třeba cestu do supermarketu, protože tam ten sortiment mají zvlášť,“ řekla.

Lidem tak pomáhá pečovat o hrob vlastními silami. Souhlasí s názorem, že si lidé chtějí tuto záležitost vyřešit svépomocí, než aby objednali služby profesionála. „Je to taková tradice, že lidé objedou třeba na Dušičky hroby a jdou si třeba s prarodiči na hřbitov zavzpomínat na své blízké,“ podotkla Ludmila Pidrmanová.

