„K 16. březnu jsme ošetřili necelých 200 ukrajinských uprchlíků. 70 procent z nich byly děti do 18 let. V naší porodnici se v minulých dnech zaregistrovalo 5 držitelek ‚speciálního víza‘ ve vysokém stádiu těhotenství. Prozatím žádná dítě neporodila,“ informovala Jana Merxbauerová z Odboru komunikace Fakultní nemocnice v Motole.

„V naší nemocnici už jsme ošetřili zhruba sto ukrajinských uprchlíků. Setkáváme se například s těhotenstvím Ukrajinek a máme za sebou již čtyři porody,“ sdělil zase v úterý mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

V Praze a okolí se během úterka nově registrovalo 3615 běženců

Nová situace doteď provoz nemocnic nijak významně nezkomplikovala. „Většinou se jedná o běžné nemoci, se kterými by normálně navštívili praktického lékaře. Nejčastěji se jedná o ošetření na dětském urgentním příjmu a Pediatrické klinice. Žádné pacienty, kteří by utrpěli zranění v bojích na Ukrajině aktuálně v péči nemáme,“ řekla dále Jana Merxbauerová k nejčastějším důvodům, proč uprchlíci zamířili do motolské nemocnice.

Žádné problémy nehlásí nemocnice ani v souvislosti s úhradou péče poskytované „běžencům“. Příchozí se prokazují buď tzv. statusem strpění anebo mají již kartičku pojištěnce VZP, která je jim nyní vydávána hned při první registraci po příjezdu do Česka.

Pojišťovny zdravotní péči proplácí

„Pokud jsem informován, nezpůsobuje to zatím žádné problémy a pojišťovny zdravotní péči proplácí. Předpokládáme, že ošetřování pacientů z Ukrajiny se bude týkat více akutních nemocnic. Avšak i naše ambulantní centrum je schopno pacienty z Ukrajiny přijímat, tak jako jiné cizince,“ uvedl Tomáš Krajník, ředitel malé církevní Nemocnice sv. Kříže Žižkov.

„Od prvního do osmého března bylo ambulantně ošetřeno 63 pacientů z Ukrajiny. Od devátého do třináctého pak 78. Hospitalizovaných máme v tuto chvíli 29 občanů z Ukrajiny. Z toho 7 má status strpění a zbytek má již vydanou kartičku pojištěnce VZP. Porodily u nás tři ženy nově příchozí z Ukrajiny,“ oznámila mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Tereza Romanová.

Na Staroměstském náměstí se demonstrovalo za co nejsilnější pomoc Ukrajině

Válka na Ukrajině může poznamenat i personální stavy nemocnic. Teoreticky hrozí odchody některých mužských zaměstnanců „na frontu“ a zároveň nově příchozí ženy představují potenciál nové pracovní síly. „Ve VFN pracuje 169 pracovníků ukrajinské národnosti. Z toho je 8 lékařů, 115 sester a zbytek je nižší zdravotnický personál (sanitáři apod.). Všichni zde pracují za stejných podmínek jako občané ČR a všichni zde chtějí nadále dle svých vyjádření zůstat pracovat. Nikdo se zatím k odchodu nehlásil,“ upřesnila Tereza Romanová, podle níž je v tuto chvíli předčasné usuzovat, jestli budou mít nově příchozí Ukrajinci zájem o práci ve VFN a které profese by pro ně měla nemocnice k dispozici.

Odliv ukrajinských zaměstnanců nepozorují

Konkrétnější v tomto ohledu jsou v Motole. „Žádný odliv ukrajinských zaměstnanců zatím nepozorujeme. Zájemci o práci už se nám hlásí, práci jim rádi nabídneme. U zdravotnických odborností je ale nutné uznání kvalifikace v ČR a délka tohoto procesu je individuální,“ poznamenala Jana Merxbauerová. Odlišné jsou také zkušenosti obou nemocnic s léčbou „covidových“ pacientů z Ukrajiny. VFN jich dosud hospitalizovala čtyři. Motol momentálně nemá mezi desítkami hospitalizací s covidem, včetně pěti vážných stavů, ani jednoho Ukrajince.

Nemocnice se většinou snaží informovat ukrajinské uprchlíky aktivně. „V případě, že potřebujete navázat na péči, která Vám byla poskytována na Ukrajině, prosím připravte si dostupnou zdravotní dokumentaci (pokud je to ve vašich silách, usnadněte proces tím, že bude dokumentace přeložena do českého jazyka) a vyřiďte si zatím zdravotní pojištění,“ uvádí web FN v Motole.

Relativně v klidu zvládají příchod ukrajinských migrantů též menší regionální nemocnice ve středních Čechách. Například v Příbrami do poloviny března ošetřili desítku Ukrajinců včetně jednoho dítěte. Ve všech případech šlo o ambulantní zákroky a méně závažné stavy jako infekty, bolesti břicha, tržnou ránu na ruce nebo covid s mírnějším průběhem. „Od následujícího pondělí otevíráme specializovanou ambulanci pro děti. Bude určená pro běžné výkony jako je očkování novorozenců a podobně. Naproti tomu chronické problémy dospělých vzhledem k personální situaci řešit nemůžeme,“ oznámil Martin Janota, specialista pro styk s veřejností Oblastní nemocnice Příbram.

Dospělí uprchlíci s neakutními problémy by se tak měli obracet na praktické lékaře, jejichž zapojení „ladí“ Sdružení praktických lékařů. „Pokud jde o personál, zaměstnali jsme už jednu paní na místě uklízečky. Chceme řešit využití zdravotních sester, které se ale potřebují naučit základy češtiny. Jednáme o tom s jednou naší lékařkou, která je původem z Ukrajiny,“ dodal Janota.