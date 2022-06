Více o tom, jaký je aktuální stav, se pacienti mohou často dozvědět na webech jednotlivých nemocnic. Deníku to potvrdil náměstek hejtmanky Středočeského kraje Pavel Pavlík (ODS), který má na starost oblast zdravotnictví. „Většina z našich nemocnic má čekací doby na plánované operace uvedeny na svých webových stránkách,“ konstatoval. „Situace v některých zařízeních je ještě stále ovlivněna epidemií covidu, kdy byla plánovaná operativa zcela pozastavena a plánované operace se ještě „dohánějí“. Samozřejmě jsou čekací doby dány i poptávkou v daném regionu a kapacitními možnostmi daných zařízení,“ konstatoval.

Najít údaje o čekacích dobách je někdy snadné; stačí napsat dotaz do internetového vyhledávače. To je třeba případ kladenské nemocnice. Někde však je třeba chvíli hledat. Asistentka ředitele kolínské nemocnice Stanislava Hamouzová Deníku poradila, jak tabulku najít na jejich webu: v odkazu Praktické informace rozkliknout položku Dokumenty – a jít na pátý řádek shora s přehledem objednacích dob. Tato nemocnice údaje aktualizuje jednou za rok – naposledy to dělala v březnu – nicméně aktuální situace se prý od posledních zveřejněných hodnot příliš neliší. Naopak třeba Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi údaje upravovala velmi čerstvě: v minulém týdnu.

Ne všude však zájemci při hledání na webu uspějí. To je případ nemocnice v Příbrami, potvrdil Deníku její mluvčí Martin Janota. „Tyto údaje nezveřejňujeme,“ konstatoval s tím, že jsou opravdu hodně individuální. „Nedovedu si představit, jak bychom postupovali třeba v době letních prázdnin, kdy je provoz nemocnice úplně jiný,“ krčí rameny.

Blízko stavu před covidem

Příbramská nemocnice by se přitom měla čím pochlubit. Proti loňsku se podařilo čekací doby zkrátit – a byť u různých typů zákroků i oddělení existují rozdíly, dá se podle Janoty říci, že zde covidové zpoždění už dohnali – či doženou velmi brzy. Hodnoty jsou přitom ve srovnání s jinými nemocnicemi někdy až neuvěřitelné. „Běžně jeden až dva měsíce,“ konstatoval. S tím, že dva měsíce platí i u náročných ortopedických výkonů, zpravidla spojovaných nejdelší dobou čekání, k nimž patří třeba totální endoprotéza kolene. Jako čerstvý příklad uvedl právě totální endoprotézu s objednáním v polovině dubna. A zmínil i pacientku, jež šla v úterý na operaci, kterou si domlouvala na počátku května. „Netrvalo to ani měsíc,“ řekl mluvčí.

Fakt, že jednotlivé „plánované“ výkony mají velké rozpětí, potvrdil náměstek hejtmanky Pavlík. „Čekací dobu nelze paušalizovat. Velmi obecně lze říci, že se na plánované výkony čeká v našich zařízení zhruba do jednoho až dvou měsíců v závislosti na jejich typu; výjimku však tvoří plánované operace velkých kloubů,“ uvedl s tím, že právě například na endoprotézy se v některých zařízeních čeká do od šesti měsíců do jednoho roku; výjimečně i více.

Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice ve webovém přehledu dostupnosti péče uvádí aktuální čekací dobu třeba zrovna u náhrad kyčelního nebo kolenního kloubu 12 týdnů. Mluvčí Hana Kopalová uvedla, že ještě před měsícem byly dopady covidového období citelnější a čekací doby na všechny typy operací podstatně delší. „Operační sály jely na 150 procent,“ poznamenala k nynějšímu posunu k lepšímu. S tím, že lékaři se snažili zpoždění dohnat – a také pacienti měli zájem na tom, aby čekali co nejkratší dobu. Aktivně si hledali i možnosti podstoupit zákrok jinde. To se ukázalo ve chvíli, kdy pacienty s odloženým termínem obvolávala chirurgie kvůli nové domluvě na datu operace. „Někteří říkali, že už to není aktuální,“ uvedla Kopalová.

Výrazně zkrátit čekací doby s návratem téměř ke stavu před covidem již podařilo také v kolínské nemocnici, připomněla asistentka hlavní sestry Stanislava Kubincová. Deníku tlumočila slova primáře chirurgie Oldřicha Vinše, podle něhož se na jeho oddělení loni posouval termín 1750 zákroků – včetně totálních endoprotéz kyčlí a kolen. Nyní se zde na výměnu kloubu čeká zhruba sedm až deset měsíců; třeba na plastiky vazů nebo jiné složité operace čtyři měsíce.